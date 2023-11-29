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استشاري: الإصابة باضطراب القلق يفسد حياتك اليومية

اضطراب القلق
اضطراب القلق
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أكد استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب) والقلق، الدكتور محمد اليوسف، على أن القلق يصيبك بالتعجل، ويشعرك بنفاذ الوقت، ويضيق عليك خياراتك. اضافة اعلان

مقارنة النفس بمن حولها بشكل سلبي

وأضاف، وتشعر بسببه أن عليك التخلص من شعورٍ ما بأسرع ما يمكن، وتظن أنك متأخر كثيراً عن أقرانك، وتقارن نفسك بمن حولك بشكل سلبي فتعتقد أنهم سبقوك وأنك متأخر عنهم.
ويصح الدكتور اليوسف ويقول: اهدأ فقط وسيتضح أن كل ما فات مجرد قصص لا صحة لأي منها.



عوامل خطر الإصابة باضطراب القلق

هذه العوامل التالية قد تزيد من خطر الإصابة باضطراب القلق وفق موقع "مايو كلينك":

الصدمة

يكون الأطفال الذين قد تحمَّلوا الإيذاء أو الصدمة أو قد شهدوا أحداثًا صادمة، أكثر عُرضةً للإصابة باضطراب القلق في نقطة ما في حياتهم.


الضغط العصبي بسبب المرض.

يمكن أن تتسبب الإصابة بحالة صحية أو مرض خطير في الشعور بالقلق الشديد إزاء أمورٍ مثل العلاج والمستقبل.


تراكُم الضغط العصبي

قد ينتج القلق المفرط عن وقوع حدث كبير أو بتراكم من مواقف حياتية أصغر تتسبَّب في الضغط العصبي، كوفاة فرد من العائلة، أو الشعور بالضغط العصبي بسبب العمل أو بسبب الأحوال المالية.

الشخصية

هناك أنواع معينة من الشخصيات تكون أكثر عُرضةً للإصابة باضطرابات القلق عن غيرها.


اضطرابات الصحة العقلية الأخرى

ـ عادةً ما يُصاب أصحاب اضطرابات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب، باضطراب القلق أيضًا.
ـ وجود أقارب بالدم لديهم اضطراب القلق.
ـ يمكن أن تُورث اضطرابات القلق.
ـ المخدرات أو المشروبات الكحولية.
ـ يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات أو الكحوليات أو سوء استخدامها أو الانسحاب عنها إلى الإصابة باضطراب القلق أو زيادته سوءًا.

مضاعفات الإصابة باضطراب القلق

يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب أيضًا إلى الإصابة بحالات عقلية وجسمانية أخرى أو يؤدي لتفاقمها، مثل:
1ـ الاكتئاب الذي يحدث عادة مع اضطراب القلق أو اضطرابات أخرى متعلقة بالصحة النفسية
2ـ إساءة استخدام المواد المخدرة
3ـ صعوبة في النوم (الأرق)
4ـ مشكلات هضمية أو بالأمعاء
5ـ الصداع والألم المزمن
6ـ العزلة الاجتماعية
7ـ مشكلات في التعامل في المدرسة أو العمل
8ـ تدني نوعية الحياة.

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