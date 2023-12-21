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استشاري أمراض معدية: لقاحات أحادية للوقاية من متحور jn.1 (فيديو)

المتحور
المتحور "jn.1"
أ أ
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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور على الشهري على أن متحو "jn.1" ليس من المتحورات الخطيرة التي تؤدي الى دخول المرضى العناية المركزة.
جاء ذلك في تقرير ضمن "برنامج اليوم" على صفحة البرنامج الرسمية على "إكس".اضافة اعلان

لقاحات أحادية لمكافحة المتحور

وقال الدكتور الشهري إن بعض الدول قررت اعطاء اللقاحات الأحادية خصوصا للحالات التي لديها قابلة التعرض للأعراض الخطيرة والشديدة وتحتاج لدخول العناية المركزة.
وأضاف، لكن من يقرر إعطاء اللقاحات الأحادية هى الجهات الصحية المسؤولة في الدولة، من حيث مدى انتشار المتحور وعدد الحالات المصابة وحسب المستشفيات وإمكانياتها، وعدد الذين دخلوا العناية المركزة مؤخرا.

وقاية ترصد انتشار المتحور محليا بنسبة 36%

من جهتها رصدت هيئة الصحة العامة (وقاية) انتشار المتحور JN.1 محلياً، مبينة أن نسبة انتشاره بلغت 36٪؜ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.
وأكدت "وقاية" بأنه لا يوجد ما يثير القلق من المتحور الجديد.

الصحة العالمية: المتحور منفصلا عن السلالة الأم

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت المتغير JN.1 بصفته متغيرًا مثيرًا للاهتمام منفصلًا عن السلالة الأم BA.2.86، وذلك بعد أن كان صُنِّف سابقا على أنه جزء فرعي من تلك السلالة.
واستنادًا إلى الأدلة المتاحة، قيمت المنظمة المخاطر التي يشكلها المتحور JN.1 أنها منخفضة، وعلى الرغم من ذلك ومع حلول فصل الشتاء يمكن أن يؤدي المتحور إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي.

مراقبة الأدلة والبيانات الخاصة بالمتحور

وأوضحت المنظمة أنها تراقب الأدلة والبيانات الخاصة بهذا المتحور، وستقوم بتحديث المخاطر حسب الحاجة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية تستمر في توفير الحماية من الإصابات الخطيرة والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد 19، بما في ذلك JN.1.


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