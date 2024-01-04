استشاري أمراض معدية: الأولوية لهؤلاء في الحصول على اللقاح المطور

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كشفت هيئة الصحة العامة، عن توفر لقاح كوفيد-19 المطور للوقاية من مضاعفات كوفيد-19، وتشمل فعاليته المتحورات السائدة.

وهو متاح للفئة العمرية 18 عامًا فأكبر، وينصح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهم من تجاوزت أعمارهم الـ 50 عامًا. اضافة اعلان





أولوية الحصول على اللقاح المطور



وقال استشاري الأمراض المعدية، الد.كتور ناصر التوفيق في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إنه سيتم الحصول على جرعة واحدة من اللقاح المطور عبارة عن "جرعة تنشيطية"، مشددًا على أن "الأولوية لمن هم في عمر 50 عامًا فما أعلى"، لكن "يمكن أن يحصل عليه من هم في عمر 18 عامًا فما أعلى".





إعطاء نسخة للجهاز المناعي



pic.twitter.com/2z98VNRyoc #الإخبارية فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. ناصر التوفيق: يجب أخذ اللقاح لمن تجاوز 18 عاما وإلى الآن نكتفي بالجرعة التنشيطية من اللقاح لمكافحة الفيروس #نشرة_التاسعة January 3, 2024

وأضاف: "الوقاية خير من العلاج، ومن المعروف أنه فيروس مقتول، لذلك نحرص على إعطاء نسخة للجهاز المناعي للإنسان من هذا الفيروس".وأوضح أن الهدف من ذلك "لكي لا يدخل المريض إذا ما تعرض له العناية المركزة ولا يعاني من أمراض شديدة في الجهاز التنفسي أو الجهاز العصبي أو حتى الجهاز الهضمي كما كان يحصل خلال الأعوام الماضية".