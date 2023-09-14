استشاري أمراض كلى ومسالك يوجه نصيحة مهمة لصحة الرجال

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وجه د. رائـد العاصمي استشاري وأستاذ جراحة الكلى والمسالك نصائح مهمة للحفاظ على صحة الرجال.



نصائح مهمة لصحة الرجال



وقال العاصمي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا":" إن المكملات الغذائية للرجال متنوعة ومختلفة ولتحسين السائل المنوي احرص على الغذاء الصحي المتوازن و مضادات الاكسدة والابتعاد عن التدخين والسمنة". اضافة اعلان



أهمية الالتزام طويل الأمد



وأضاف رائد العاصمي أن تحسن السائل المنوي يحتاج فترة لتظهر النتائج ويستغرق عادة ٣ اشهر فالالتزام طويل الامد مهم جدا.



وينصح الأطباء عادة بأهمية الحفاظ على نمط الحياة الصحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأطعمة الصحية وتجنب الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات.

كذلك ينصح الأطباء الرجال بصفة خاصة بتجنب التدخين والسهر والجلوس لفترات طويلة خاصة للرجل المتزوج إذا كان يعاني من مشاكل في السائل المنوي.

ومن أهم النصائح أيضا تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف والفواكه الطازجة وتجنب العصائر المحلاة بالسكر قدر الإمكان، وكذلك البروتينات الطبيعية والأسماك الطازجة التي تحتوي على أوميجا 3.

