الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استخراج 60 دودة حية من عين امرأة

ديدان
أثناء استخرج الديدان من عين المريضة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تمكن أطباء من سحب أكثر من 60 دودة حية من عين مريضة بعد أن اشتكت من إصابتها بالحكة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن امرأة في مدينة كونمينج الصينية، فركت عينيها بعد أن أصيبتا بالحكة، لتسقط منها دودة طفيلية.اضافة اعلان
واكتشف الأطباء في أحد المستشفيات، أن لديها 60 دودة أخرى في عينيها، منها 40 دودة حية في يمينها و20 أخرى في يسارها. وكانت الديدان تعيش بين مقلة العين والجفن.
ثم قام الأطباء بإزالة الديدان، وخلصوا إلى أنها كانت نوعًا من الدودة الأسطوانية، (فيلاريات)، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

كيف تنتقل الديدان إلى الإنسان؟

وعادة ما تنتقل هذه الديدان من خلال لدغات الذباب، لكن المرأة اعتقدت أنها التقطتها من يرقات القطط أو الكلاب المصابة، حيث كانت تداعبها، وتضع اليرقات على يديها، ثم تخدش عينها.
وطلب الأطباء من المرأة العودة لإجراء فحوصات في حالة ترك أي ديدان أو يرقات.
ومن المعروف أن بعض أنواع الديدان الأسطوانية التي تعيش في العين تسبب العمى، لكنها أكثر شيوعًا في إفريقيا وليس في الصين.
وفي حالة أخرى، قامت امرأة أمريكية بسحب 14 دودة من عينها بعد أن اقتلعت ما اعتقدت أنه رمش طائش.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

منظمة الصحة العالمية
4:04 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

"الصحة العالمية": آلام أسفل الظهر سبب رئيس في الإعاقة عالميًا

سرطان الثدي
2:22 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

لا يعرفن عنها شيئًا.. 5 أنواع من السرطان يُهددن ملايين النساء

التسمم الغذائي
11:16 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

بسبب الوجبات الجاهزة.. 9 علامات تُنذر بالتعرض لـ"التسمم الغذائي"

الامتناع عن التدخين
10:51 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

يقي من أمراض مميتة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

اقرأ أيضا

دراسة حديثة تكشف علاقة الصيام المتقطع بتقليل الإصابة بـ "ألزهايمر"

النوبة القلبية.. نصائح مهمة لإنقاذ المصاب في أسرع وقت ممكن

روبوت طبي يجري أولى عملياته الجراحية في هذه الدولة

من الحبوب الكاملة إلى العنب الأحمر.. أفضل الأطعمة لتجنب الإصابة بالزهايمر

وزير الصحة: التغطية الصحية تخطت المستهدف.. ونعالج السرطان بالإشعاع الدقيق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

هرمون السعادة
3:10 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

مفاجأة طبية.. هرمونات السعادة وراء زيادة الوزن.."تفتح الشهية"

الجهاز المناعي - المناعة -- فيروس - امراض
2:34 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

أغربها رقم 7.. 10 أشياء تدمر جهاز المناعة

وزير صحة
1:03 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير الصحة للمرضى الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)

الاستحمام - دش - استحمام
11:29 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

لهذا السبب.. احذر الاستحمام بالماء الساخن بعد رحلة طيران طويلة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سوق الخضار
4:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط تراخيص أسواق النفع العام وضبط المخالفات (تفاصيل)

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
3:32 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة": إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة

قطار الحرمين 888
3:04 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة

هيئة البحر الأحمر
2:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

الجمارك تُحبط محاولتين لتهريب 250 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

حساب المواطن
1:34 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط صرف الدعم للمبتعث

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
12:23 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي