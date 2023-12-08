استخراج 60 دودة حية من عين امرأة

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تمكن أطباء من سحب أكثر من 60 دودة حية من عين مريضة بعد أن اشتكت من إصابتها بالحكة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن امرأة في مدينة كونمينج الصينية، فركت عينيها بعد أن أصيبتا بالحكة، لتسقط منها دودة طفيلية. اضافة اعلان

واكتشف الأطباء في أحد المستشفيات، أن لديها 60 دودة أخرى في عينيها، منها 40 دودة حية في يمينها و20 أخرى في يسارها. وكانت الديدان تعيش بين مقلة العين والجفن.

ثم قام الأطباء بإزالة الديدان، وخلصوا إلى أنها كانت نوعًا من الدودة الأسطوانية، (فيلاريات)، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





كيف تنتقل الديدان إلى الإنسان؟



وعادة ما تنتقل هذه الديدان من خلال لدغات الذباب، لكن المرأة اعتقدت أنها التقطتها من يرقات القطط أو الكلاب المصابة، حيث كانت تداعبها، وتضع اليرقات على يديها، ثم تخدش عينها.وطلب الأطباء من المرأة العودة لإجراء فحوصات في حالة ترك أي ديدان أو يرقات.ومن المعروف أن بعض أنواع الديدان الأسطوانية التي تعيش في العين تسبب العمى، لكنها أكثر شيوعًا في إفريقيا وليس في الصين.وفي حالة أخرى، قامت امرأة أمريكية بسحب 14 دودة من عينها بعد أن اقتلعت ما اعتقدت أنه رمش طائش.