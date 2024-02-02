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استخدام الغلاية الكهربائية "الكاتل" يثير جدلاً طبيًا حول "أضرارها القاتلة"

الكاتل
الكاتل
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فجرت الغلايات الكهربائية "الكاتل"، التي تستخدم على نطاق واسع في تجهيز المشروبات الساخنة، جدلاً طبيًا حول "أضرارها" المحتملة، مع إطلاق حذيرات من بعض الأطباء حول مخاطرها على الكبداضافة اعلان
وكان العديد من الأطباء قد حذروا من مخاطر استخدام الغلاية الكهربائية في إعداد الشاي وغيره من مشروبات.  
وعلق الدكتور فهد الخصيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عبر حسابه في منصة "إكس"، على ما يتردد عن أضرار حول استخدام الغلاية الكهربائية، وأنها تؤدي إلى تراكم السموم بالجسم مما يؤثر على وظائف الكبد، ويسبب تليفه، قائلاً: إن "هذا غير صحيح❌، وهذه إشاعة جديدى وكذب من أكاذيب الجهلة والمرجفين"،


تحذيرات من مخاطر استخدام الغلاية الكهربائية

في المقابل، قال الدكتور شريف حته، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن هناك أضرارًا لاستخدام الغلاية الكهربائية، نظرًا لأنه يدخل في تصنيعها مادتي الألومنيوم والنيكل، التي تتفاعل مع المياه، وتصبح من مكونات أي مشروب ساخن يتم إعداده عن طريقه، ما يؤدي إلى تراكمها في بالجسم، وتصيب أعضائه بالأضرار التالية.

أضرار الكاتل

ووفقًا لما أورده حتة عبر موقع الكونسلتو" الطبي، فإن "الكاتل" أضرار كبيرة، وهي:
1 - يؤثر تراكم السموم بالجسم على وظائف الكلى، ما يسبب الفشل الكلوي.
2 - يؤثر تراكم السموم بالجسم على وظائف الكبد، ما يؤدي إلى تليفه.
3 - يؤثر تراكم السموم في الجسم مباشرةً على الجهاز العصبي والمخ، ما يؤدي إلى تراجع القدرات الإدراكية للعقل، وضعف الذاكرة، وانعدام التركيز، والإصابة بالصداع.
4 - إن الاعتياد على تحضير المشروبات الساخنة بتلك الغلايات الكهربائية، يجعلك عرضة للإصابة بالإسهال، والشعور بالغثيان، والقئ المستمر.
5 - قد يصيب أصحاب المناعة الضعيفة، خاصةً مرضى الحساسية، بتأثيرات ضارة على البشرة والجلد، ويتعرض لها السيدات أكثر من الرجال.
6 - قد يسبب الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد.
7 - قد يؤدي تراكم السموم في الجسم، إلى ضمور لبعض العضلات.
8 - قد يتسبب في بعض الأمراض الخطيرة، كالعقم والسرطان.

طرق الوقاية من "أضرار" الكاتل

ويرى استشاري الصحة العامة أن من أهم طرق الوقاية من أضار "الكاتل":
1 - الابتعاد عن استخدام الغلايات الكهربائية، خاصةً المصنوعة من البلاستيك، لأضرارها الجسيمة على الصحة.
2 - الاعتماد على البرّاد في تحضير المشروبات الساخنة.
3 - تجنب تناول المشروبات الساخنة من المقاهي التي تستخدم الكاتيل، لقلة النظافة.

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