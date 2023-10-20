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استخدام الذكاء الاصطناعي بعلاج وجراحة العيون في المملكة

طب وجرحة العيون
طب وجراحة العيون
أ أ
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تنظم الجمعية السعودية لطب العيون، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود اليوم، مؤتمر "طب العيون السعودي".اضافة اعلان


الذكاء الاصطناعي في طب العيون

ويناقش المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، عدة موضوعات منها الذكاء الاصطناعي في طب العيون، وأمراض القرنية وأحدث المستجدات في جراحات الساد وعمليات تصحيح النظر.
ويتناول المؤتمر أيضا، أمراض وجراحات الشبكية والبصريات وأمراض العنبية وعلاجاتها التجميلية في جراحات العيون ومحجر العين.


يشمل المؤتمر 40 جلسة علمية

كما يشمل البرنامج العلمي للمؤتمر على 40 جلسة علمية، بمشاركة 40 متحدثا دوليا، إضافة إلى 136 متحدثا من داخل المملكة يقدمون خلالها أكثر من 280 ورقة علمية.


أكبر لقاء علمي لطب العيون

وأوضح الدكتور سعد العنزي نائب رئيس الجمعية السعودية لطب العيون ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر يعد أكبر لقاء علمي لطب العيون في المنطقة.
ويشارك فيه عدد من المهتمين بمجال العيون من أطباء وطبيبات وأخصائيين البصريات وخبراء مكافحة الإعاقة البصرية. إضافة إلى متحدثين وخبراء في مختلف تخصصات طب العيون من مختلف دول العالم.


المستجدات في طب وجراحة العيون

وبين الدكتور “العنزي” أن المؤتمر يركز على المستجدات في تخصصات طب وجراحة العيون المختلفة مثل القرنية والماء الأبيض وجراحات تصحيح الإبصار.
كذلك وجراحات العين التجميلية والتقويمية، وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي. بالإضافة إلى البصريات، والتهابات القزحية، ومكافحة العمى.


تقنيات الذكاء الاصطناعي في طب العيون

وأضاف أن المؤتمر سيناقش تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي في طب العيون خاصة. كما أنه يعد من التقنيات الواعدة التي ستسهم في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية.

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