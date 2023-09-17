استخدامات غير متوقعة للزبادي وفوائد لا حصر لها للجسم

أ أ

كشف الشيف وليد السعيد عن أهمية كبيرة وغير متوقعة للزبادي وعدم اقتصاره على كونه نوعاً من المقبلات الممتزجة بالثوم والأعشاب.





خسارة الوزن

اضافة اعلان





وأضاف: تزداد أهمية دمج الزبادي في طعامك عندما تبحث عن وصفات صحية أو كنت تبحث عن الرشاقة.



وتابع : الزبادي يخلصك من الدهون المتراكمة حول الخصر، وينمي شعورك بالشبع لفترة أطول من المعتاد، لكونها تحتوي على مادة (بروبيوتيك) التي تساهم في تحسين عمليتي الهضم، والأيض.



وصفات عديدة





ويدخل الزبادي في العديد من الوصفات مثل الكيك الهشة وفتة الحمص وتتبيلة الدجاج وشاورما اللحم، أما الفطائر فيقدم لها مجموعة من الوصفات باستخدام الزبادي، ومنها فطيرة الدجاج ووصفة الفطيرة بزيت جوز الهند بالكريمة المخفوقة مع الزبادي.



كما يقدم طبق العدس بالبصل الأحمر والليمون والزبادي، ويقترح لعشاق الزبادي إعداد البيض المسلوق على طبقة من الزبادي تعلو الخبز المقرمش المغطى بالزبدة والمتبل بالثوم.





وأوضح أن الزيادي هو المرشح المثالي لوصفات الخبز والمعكرونة واللحوم والصلصات الكريمية والشوربات والسلطات.