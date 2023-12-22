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ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول قبل هذه السن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

الكوليسترول
ارتفاع مستوى الكوليسترول خطر على القلب
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حذرت دراسة جديدة من أن ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم قبل سن 55 عامًا لهما تأثير دائم على خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، حتى لو تم تخفيض مستوياتهما لاحقًا.اضافة اعلان
ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "بلوس وان"، ارتباطًا ثابتًا بين ارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" وضغط الدم الانقباضي مع زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أقل، ومن 55 إلى 60 عامًا، ومن 61 إلى 65 عامًا وما فوق 65 عامًا.

ارتفاع الكوليسترول الضار وضغط الدم 

ووفقًا للنتائج، فإن ارتفاع الكوليسترول الضار وضغط الدم في وقت مبكر إلى منتصف العمر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل مستقل عن مستوياتهما في وقت لاحق من الحياة.
وقال المؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور نيلسون وانج، زميل باحث في معهد جورج للصحة العالمية ومستشفى رويال برينس ألفريد في سيدني، لوكالة "يو بي آي": "لقد أجرينا هذه الدراسة لأننا كنا مهتمين بتأثير ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والدم. الضغط خلال مرحلة البلوغ على مرض الشريان التاجي".
وأضاف: "من الممكن أن يختلف الارتباط بين عوامل الخطر هذه وأمراض القلب باختلاف مرحلة الحياة. لذلك أجرينا دراسة للنظر في تأثير مستويات الكولسترول وضغط الدم الوراثي على خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية حسب إلى العمر".

أمراض القلب التاجية

وأجرى الباحثون تحليلاً لبيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حول مستوى الكوليسترول الضار لـ 136 ألفًا و648 شخصًا، ومستوى ضغط الدم الانقباضي لـ 135 ألفًا و431 مشاركًا، و24 ألفًا و52 حالة من أمراض القلب التاجية، وقاموا بتقييم تأثير مدة التعرض لعوامل الخطر على خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بحسب العمر.
وقال وانج: "تقدم هذه الدراسة دليلاً إضافيًا على فرضية عامل الخطر التراكمي، التي تشير إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية يتراكم طوال الحياة ويتناسب مع مدة التعرض لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول".
وتابع: "لذلك، نحن بحاجة إلى التحكم في عوامل الخطر مدى الحياة بدءًا من وقت مبكر من الحياة. وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول خلال مرحلة البلوغ ستزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، حتى لو تم التحكم في عوامل الخطر بشكل جيد لاحقًا".

تصلب الشرايين في وقت مبكر

وتشير الأدلة المتزايدة إلى أن تصلب الشرايين يبدأ مبكرًا - في سن المراهقة والعشرينيات، ويتطور بدرجات متفاوتة في العشرينات والثلاثينات، كما يقول الدكتور ماثيو تومي، أستاذ مساعد في الطب في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي وطبيب القلب في مستشفى ماونت سيناي. 
وأضاف: "المرض المرتبط بتصلب الشرايين هو السبب الرئيس للوفاة في الولايات المتحدة. فنحو نصف الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا يعانون من تصلب الشرايين ولا يعرفون ذلك. نحن بحاجة إلى التفكير أكثر في تعرض الفرد الكلي للكوليسترول الضار طوال حياته".
وتابع تومي: "تخيل لو تمكنا من القيام بعمل أفضل في التحكم في ضغط الدم والكوليسترول المنخفض الكثافة لدى الشباب، مما يضاعف فوائد التحكم في عامل الخطر هذا بمرور الوقت. يمكننا القضاء على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة ونشاطًا على نطاق واسع".

مرض الشريان التاجي

وقال الدكتور جيمس سيريدو، المدير الطبي لمستشفيات جامعة كليفلاند هارينجتون للقلب والأوعية الدموية في بيدفورد وريتشموند بولاية أوهايو، إن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول "يعدان من عوامل الخطر الراسخة لمرض الشريان التاجي الذي يمكن أن يتأثر بتعديل نمط الحياة". بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وكذلك العلاج الطبي."
وأضاف سيريدو، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند: "عوامل الخطر المهمة الأخرى تشمل العمر المتقدم، والتاريخ العائلي، والذكر، ومرض السكري، وأمراض الكلى، والتدخين، والسمنة، والالتهابات".

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