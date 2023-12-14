اختراق هائل.. العلماء يكتشفون سبب مشكلة الحمل الشائعة

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يعاني ما يصل إلى 70 في المئة من النساء الحوامل من الغثيان والقيء، لكن العلماء توصلوا أخيرًا إلى سبب تلك المشكلة الشائعة ما يمهد الطريق لعلاج يمكنه القضاء عليها. اضافة اعلان

وأمضى العلماء ما يقرب من عقد من الزمن يحاولون فهم كيفية عمل هرمون يبدو أنه يسبب غثيان الصباح في الدماغ، والمسمى GDF15.

واكتشفوا أخيرًا أنه يجب أن يكون بمستوى عالٍ في جسم المرأة الحامل، ولكنها تحتاج أيضًا إلى مستوى منخفض منه قبل الحمل، حتى تعاني من غثيان الصباح.

ويبدو أن الارتفاع المفاجئ في الهرمون، أعلى مما شهدته المرأة سابقًا، هو ما يسبب الغثيان والقيء.

ويمهد الاكتشاف الطريق لدواء يمكن للنساء تناوله حتى قبل الحمل، لزيادة مستوى الهرمون لديهن، وبالتالي يقل احتمال إصابتهن بالغثيان في الصباح، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".





الميتفورمين لعلاج غثيان الحمل



الغثيان الشديد والقيء أثناء الحمل



تعزيز قدرة المرأة على تحمل الهرمون قبل الحمل



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ويُعد الميتفورمين، الذي يُعطى حاليًا للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، مرشحًا واعدًا، ويستعد الباحثون لاختباره على النساء في وقت مبكر من العام المقبل.ومثل هذا الدواء الذي يستخدم قبل الحمل سيكون بمثابة شريان حياة للنساء، حيث تعاني العديد منهن من غثيان الصباح، ويخشين تناول الأدوية المضادة للغثيان أثناء الحمل على الرغم من وجود أدلة على سلامتها.ويمكن أن يوفر أيضًا الأمل الذي تشتد الحاجة إليه في حالة التقيؤ الحملي، وهو شكل منهك من المرض أثناء الحمل، ويؤثر على ما يصل إلى ثلاثة في المئة من حالات الحمل.ويمكن أن تسبب هذه الحالة التي تهدد الحياة، في دخول بعض النساء المستشفى بسبب الجفاف الشديد.وقال البروفيسور السير ستيفن أورايلي، من جامعة كامبريدج، الذي قاد الدراسة: "الغثيان الشديد والقيء أثناء الحمل أمر شائع ومعيق للغاية بالنسبة للنساء".وأضاف: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها بشكل مقنع دور هرمون GDF15، وينبغي أن تغير الطريقة التي نعالج بها غثيان الصباح أو التقيؤ الحملي المفرط، للحد من معاناة النساء".ولفهم كيفية عمل الهرمون بشكل أفضل، نظر الباحثون إلى النساء اللاتي لديهن طفرة جينية نادرة معروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بالزئبق أثناء الحمل بمقدار 10 أضعاف.وخلال الدراسة الجديدة باستخدام اختبارات دم عالية الجودة من أكثر من 400 امرأة، اكتشفوا لأول مرة أن هؤلاء النساء لديهن مستويات منخفضة للغاية من هرمون GDF15 قبل الحمل.وتشير الدراسة التفصيلية، التي أجراها فريق دولي من العلماء ونشرت في مجلة "نيتشر"، إلى أن تعزيز قدرة المرأة على تحمل الهرمون قبل الحمل، من خلال إعطائها دواء يحتوي عليه، يمكن أن يكون مفتاح الوقاية من غثيان الصباح.ويقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أن الدواء الذي يضاعف مستويات GDF15 قبل الحمل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالزئبق إلى النصف.ومن المرجح أن يتم تجربة الميتفورمين أولاً على النساء اللاتي عانين من هرمون HG سابقًا ويأملن في تجنبه في حالات الحمل المستقبلية.ويمكن أن يكون منع الهرمون من إثارة الغثيان، باستخدام حقنة لمنعه، طريقة علاجية محتملة أخرى.