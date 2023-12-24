اختراق علمي يوقف انتشار سرطان الثدي

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توصل العلماء إلى "مفتاح إيقاف التشغيل" الذي يتحكم في قدرة سرطان الثدي على مقاومة العلاج والانتشار.





العلاج المناعي لمحاربة السرطان اضافة اعلان



منع التفاعل المثبط للمناعة بين الخلية السرطانية والخلية التائية



بروتين ENPP1



استجابة عالية للبيمبروليزوماب



ويستخدم العلاج المناعي، جهاز المناعة لمحاربة السرطان، مما يساعد الدفاعات الطبيعية للجسم الطبيعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.ويمكن تناوله العلاج بمفرده أو بالاشتراك مع علاجات أخرى - مثل الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي - ويستخدم كعلاج قياسي لبعض أنواع السرطان.لكن العلاجات المناعية تفشل في علاج العديد من أنواع السرطان، بما فيها أكثر من 80 في المئة من بعض أنواع سرطان الثدي الأكثر تطورًا، وفقًا لبيان أصدرته عن جامعة ستانفورد حول هذا الإنجاز العلمي.وأضافت أن العديد من المرضى الذين يستجيب سرطانهم للعلاج المناعي ما زالوا يعانون من النقائل في نهاية المطاف.لكنّ فريقًا علميًا بقيادة لينجيين لي، أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد في جامعة ستانفورد استطاتع أن يحدد بروتينًا يسمى ENPP1 يعمل كمفتاح تشغيل/ إيقاف لمنع سرطان الثدي من مقاومة العلاج المناعي والانتشار.ويتطور المرض إلى ورم خبيث عندما ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، لكن الابتكار الذي توصل إليه العلماء يعمل على الحد من ذلك.ووفقًا للباحثين، فإن العلاج المناعي يعمل عن طريق منع التفاعل المثبط للمناعة بين الخلية السرطانية والخلية التائية، وهي نوع من الخلايا المناعية. غير أنه ولكن لكي يكون فعالاً، تحتاج الخلايا التائية إلى الوصول إلى الورم.والأورام التي يمكن علاجها عن طريق العلاج المناعي تسمى "ساخنة"، ولكن تلك التي تسمى "باردة" لا يمكن أن تتخللها الخلايا التائية.وبدأ الدكتور لي في تحويل الأورام الباردة إلى ساخنة، بعد أن نجح الباحثون في رصد كيفية إنتاج الخلايا السرطانية جزيئًا يسمى cGAMP، ينشط استجابة مناعية تسمى مسار STING، بما يساعد الورم على أن يصبح ساخنًا ويستجيب للعلاج المناعي.وكان العالم نفسه قد اكتشف في السايق كيف يمكن لبروتين يسمى ENPP1 أن يوقف هذه الاستجابة المناعية، ويمنع الورم من الاستجابة للعلاج.وكتب الباحثون أن "المستويات العالية من ENPP1 ترتبط بسوء التشخيص في العديد من أنواع السرطان"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".ونظروا في بيانات من تجربة رائدة لسرطان الثدي لتحديد ما إذا كانت مستويات ENPP1 لها علاقة بكيفية استجابة المرضى للعلاج. و"كانت النتائج مذهلة"، وفق قولهم.وأظهرت النتائج، أن المرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة من ENPP1 كانت لديهم استجابة منخفضة للبيمبروليزوماب، العلاج المناعي المستخدم، وكانت لديهم فرصة كبيرة للإصابة بالنقائل.وفي الوقت نفسه، كان لدى أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من ENPP1 استجابة عالية للبيمبروليزوماب ولم يكن لديهم أي نقائل.وأجرى الباحثون سلسلة من الدراسات على الفئران لمواصلة دراسة الظاهرة. وباستخدام المباضع الجزيئية، وجدوا أن التخلص من ENPP1 قلل من نمو الورم لدى الفئران، وقلل من النقائل أيضًا، وفقًا للنتائج التي نشرت في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة".ويتيح هذا للأطباء إمكانية استخدام مستويات ENPP1 لتحديد العلاج المناسب لمرضى سرطان الثدي بشكل أفضل، فيما يمكن للأدوية التي تدمر سد ENPP1 أن تجعل العلاجات الحالية أكثر فعالية.