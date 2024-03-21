اختراق طبي كبير.. العلماء ينجحون في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية

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قال خبراء من المركز الطبي بجامعة أمستردام بهولندا، إنهم نجحوا في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من الخلايا المصابة في التجارب المعملية.





تقنية كريسبر



مرض مميت



واستخدم الخبراء عملية تسمى "كريسبر"، والتي تستخدم إنزيمات معينة لقص خيوط الحمض النووي مثل مقص صغير، ويأملون بأن تنجح هذه التقنية في أن تعالج الفيروس يومًا ما.ووفقًا لمؤلفة الدراسة الدكتورة إيلينا هيريرا كاريلو، فإن هذه التكنولوجيا قد تسمح بتعقب الفيروس والقضاء عليه.وقالت: "من السابق لأوانه الإعلان عن وجود علاج في الأفق، لكن هذه النتائج الأولية مشجعة للغاية".وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "تتضمن خطواتنا التالية تحسين طريق التوصيل لاستهداف الخلايا الخزانية لفيروس نقص المناعة البشرية. نأمل في تحقيق التوازن الصحيح بين الفعالية والسلامة".وتابعت: "عندها فقط يمكننا أن نعتبر التجارب السريرية للعلاج على البشر قادرة على تعطيل خزان فيروس نقص المناعة البشرية."والتكنولوجيا التي تستخدمها الدكتورة هيريرا كاريلو حاليًا كبيرة جدًا، وقد تتسبب في تلف الخلايا بشكل كبير بحيث لا يمكن استخدامها على مريض حي.ويحتاج المرض إلى علاج طويل الأمد، فيما لا زال مميتًا للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم مصابون به، وفي الدول الفقيرة التي لا تتمتع برعاية صحية جيدة.ويُعتقد أن ستة أشخاص فقط في التاريخ قد تم شفاؤهم من فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام علاجات تجريبية.ويأمل العلماء أن يتمكن تحرير الجينات باستخدام تقنية كريسبر يومًا ما من معالجة الأمراض الوراثية والسرطانات والصمم والخرف .ولم يكن الدكتور جوناثان ستوي، من معهد فرانسيس كريك، جزءًا من الدراسة لكنه قال: "إن فكرة علاج الإيدز باستخدام هذه التقنية لتطهير الجسم من فيروس نقص المناعة البشرية لها جاذبية هائلة.وأضاف: "تعمل العديد من المجموعات في هذا المجال، لكن الأمر صعب للغاية، ولا تزال الآثار الجانبية المحتملة على المدى الطويل مصدر قلق".ومن المقرر أن تقدم الدكتورة هيريرا كاريلو بحثها في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.