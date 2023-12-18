اختراق طبي.. اختبار يكتشف "تسمم الدم" قبل تفاقمه إلى حالة مميتة

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يحدث الإنتان - تعفن الدم - عندما يعاني الجهاز المناعي من استجابة شديدة للعدوى، مما يسبب رد فعل الجسم ضررًا لأنسجته وأعضائه. اضافة اعلان

ويمكن أن يصيب الإنتان أي شخص، ولكن كبار السن أو الصغار جدًا أو لحوامل أو الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى هم أكثر الفئات عرضة للخطر.

ويلعب عامل الوقت دورًا في إنقاذ أرواح المصابين بتعفن الدم، لذا فإن اختبارًا للدم يمكن أن يوفر اختراقًا ضد "القاتل الصامت".





اختبار الكشف عن تسمم الدم



الاختبار المبكر يساعد على إنقاذ الأرواح



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ويمكن للاختبار أن يحدد متى وصل الجهاز المناعي إلى مستويات مفرطة، مما يوفر النتيجة خلال 45 دقيقة فقط، كما أظهرت التجارب التي أجرتها صندوق "جايز آند سانت توماس إن إتش إس فاونديشن تراست" في لندن.ويركز الاختبار على عمل الخلايا المناعية التي تسمى العدلات، والتي تنتج شبكات من المواد الوراثية لاحتجاز العدوى ومنع انتشارها.وعندما يكون هناك عدد كبير جدًا منها، فإن هذا يعد علامة على أن الجهاز المناعي يهاجم بعنف شديد، وأن الشخص الذي يعاني من ذلك مصاب بالإنتان.وتمكن الباحثون من اكتشاف علامة الإنذار المبكر عن طريق قياس مستوى البروتينات التي تنتجها الشبكات. مما يساعد في تحديد مرضى الإنتان حتى يمكن إعطاءهم المضادات الحيوية قبل أن ينتهي بهم الأمر إلى فشل الأعضاء.وقال الدكتور أندرو ريتر، استشاري الرعاية الحرجة في جايز آند سانت توماس، الذي يقود الدراسة: "إن اكتشاف الإنتان في وقت مبكر أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "الإنتان هو السبب الأول للوفاة في المستشفيات، وتزيد الوفيات بنسبة تصل إلى ثمانية في المئة لكل ساعة يتأخر فيها العلاج".وأشار إلى أن "القدرة على اكتشاف هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للخطر باستخدام اختبار دم بسيط سيكون بمثابة نقلة نوعية في هذا المجال، ويمكن أن ينقذ آلاف الأرواح كل عام".ستختبر الدراسة التي تستمر لمدة عام، والتي تم إطلاقها الشهر الماضي بتمويل من شركة "فوليشن دياجنوستيك"، مستويات البروتين لدى 500 مريض مصاب بالإنتان أو الصدمة الإنتانية في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس.وعادةً ما يستخدم الأطباء الذين يفحصون المرضى المصابين بالعدوى مجموعة من اختبارات الدم. لكن الجديد أكثر دقة وواعدًا لأنه من المحتمل أن يكتشف علامات الإنتان في وقت مبكر، مما يسمح بعلاج أسرع.