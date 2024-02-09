اختراق طبي.. اختبار في الدم يتنبأ بمخاطر الفصام وأفضل العلاجات

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قال علماء، إنهم طوروا اختبارًا جديدًا للدم لمرض انفصام الشخصية، وهو اضطراب مزمن في الدماغ يسباب غالبًا الأوهام والهلوسة والكلام غير المنظم.

ويقيم الاختبار، الذي كشفت النقاب عنه مجلة الطب النفسي الجزيئي، خطر إصابة الشخص بالفصام وتحديد العلاج الأكثر فعالية له من خلال تحليل المؤشرات الحيوية في دمه.





تشخيص مرض انفصام الشخصية



المؤشرات الحيوية لمرضى الفصام



طرح الاختبار تجاريًا هذا العام



وقال الدكتور ألكسندر نيكوليسكو، كبير مؤلفي دراسة كلية الطب بجامعة إنديانا، في بيان: "من الصعب تشخيص مرض انفصام الشخصية، خاصة في وقت مبكر، كما أن مطابقة الأشخاص للعلاج المناسب منذ البداية أمر مهم للغاية".وأضاف نيكوليسكو: "يظهر الذهان عادةً في مرحلة الشباب، وهي فترة الذروة في الحياة. الإجهاد والمخدرات، بما في ذلك الماريجوانا، هي عوامل محفزة على خلفية الضعف الوراثي. وإذا ترك الذهان دون علاج، فإنه يؤدي إلى تراكم الأضرار البيولوجية، والأضرار الاجتماعية، والأضرار النفسية".وغالبًا ما يظهر الفصام بين أواخر سنوات المراهقة وأوائل الثلاثينيات.واختبر الباحثون دماء المرضى النفسيين الذين تابعوهم لأكثر من عقد من الزمن وحددوا المؤشرات الحيوية التي تنبئ بالهلاوس والأوهام الشديدة والاستشفاء النفسي المرتبط بهذه الأعراض.ثم قاموا بدراسة المؤشرات الحيوية التي يمكن علاجها بشكل أفضل بواسطة أدوية معينة.وأوضح نيكوليسكو: "لحسن الحظ، تعمل بعض الأدوية الموجودة بيولوجيًا بشكل جيد إذا تم البدء بها مبكرًا لدى المرضى المناسبين"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وتابع: "يعد الدعم الاجتماعي أيضًا أمرًا بالغ الأهمية، وبمجرد توفر ذلك والأدوية، يمكن أن يساعد الدعم النفسي والعلاج أيضًا. لا يزال هناك الكثير لفهمه وتطبيقه حول الإدراك وشذوذاته، ولكن هناك سبب للتفاؤل في هذا العصر من الطب النفسي الدقيق الناشئ".ومن المتوقع أن يكون الاختبار متاحًا تجاريًا في وقت لاحق من هذا العام.وأظهرت الأبحاث السابقة أن صور بصمات الأصابع قد تكون أيضًا بمثابة تنبؤات محتملة لمرض انفصام الشخصية.واستخدمت دراسة أجريت عام 2022، عملية قائمة على التعلم الآلي تُعرف باسم الشبكة العصبية التلافيفية للعثور على تشوهات في بصمات أصابع الأشخاص المعروفين بإصابتهم بالفصام.