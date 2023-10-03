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اختبار FAST لكشف أعراض السكتة الدماغية .. تعرف على طريقة إجرائه

السكتة الدماغية
أعراض السكتة الدماغية
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تحدث السكتة الدماغية، عندما ينخفض أو ينقطع تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أحد أجزاء الدماغ، مما يؤدي إلى تعرض الجزء المتضرر إلى التلف في غضون دقائق.اضافة اعلان


اختبار منزلي يكشف عن السكتة

قد تنهي السكتة الدماغية حياة بعض المصابين بها، لعدم تلقيهم المساعدة الطبية في وقت مبكر، الأمر الذي دفع بعض الأطباء إلى ابتكار اختبار منزلي يدعى "FAST"، يساهم في الكشف عنها.
"FAST" يكشف السكتة الدماغية في المنزل
ويستطيع اختبار FAST في دقائق معدودة أن يساعد على الكشف عن أعراض السكتة الدماغية في المنزل، وفقًا لموقع "WebMD".


التحقق من أعراض السكتة

يستخدم اختبار FAST، للتحقق من الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية، لكل حرف من حروف اسمه دلالة معينة، كما هو موضح فيما يلي:


- F (Face):

تدلي أحد جانبي الوجه عند الابتسام.


- A (Arms):

صعوبة رفع الذراعين أو خفضهما معًا.


- S (Speech):

عدم القدرة على الكلام أو التلعثم أثناء الحديث.


- T (Time):

إذا توافرت لديك العلامات السابقة، يجب الذهاب إلى أقرب مستشفى خلال 3 ساعات من اكتشافها، للحصول على العلاج المناسب، مثل الأسبرين لإذابة الجلطات أو إيقاف النزيف إذا كانت السكتة الدماغية ناتجة عن انفجار وعاء دموي.


أعراض السكتة الدماغية

من المعروف أن السكتة الدماغية تحدث في كثير من الأحيان تدريجيًا، ولكن ليس مستبعدًا أن تظهر جميع أعراضها بشكل مفاجئ في نفس الوقت، وهي:
- خدر أو ضعف الوجه أو الذراع أو الأرجل في جانب واحد من الجسم.
- الارتباك أو صعوبة فهم الآخرين.
- صعوبة الكلام.
- تشويش الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.
- مشاكل في المشي أو الحفاظ على التوازن.
- الدوخة.
- صداع شديد بدون سبب.

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