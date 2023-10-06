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اختبار دم جديد يكشف 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور الأعراض

السرطان
الاكتشاف المبكر يساعد على علاج السرطان
أ أ
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يلعب التوقيت الذي يتم فيه تشخيص مرض السرطان، دورًا حاسمًا في خطة العلاج.
وكلما تم اكتشاف الأعراض مبكرًا، ساعد ذلك على التعافي غالبًا، مما يعطي أهمية للكشف المبكر.اضافة اعلان

اختبار دم جديد

وابتكر باحثون، اختبار دم جديد، يكشف أكثر من 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور الأعراض، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية.
وأوضح فريق بحثي في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان بنيويورك، أن الاختبار يمكن أن يكتشف حالة سرطان واحدة لكل 189 شخصًا فوق الخمسينيات من العمر.
ويستخدم الجهاز، الذي طورته شركة "جريال" – التي تسعى إلى تطوير اختبار الكشف المبكر عن السرطان للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض- عينة واحدة لالتقاط أجزاء من الحمض النووي للورم في الدم، والتي تدور حول الجسم عندما تنكسر.

تفاصيل التجربة

وشملت التجربة 6 آلاف و662 شخصًا، وقامت بفحص الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر دون ظهور أعراض المرض القاتل.
وأعطى اختبار الدم الجديد نتيجة إيجابية لـ 92 من هؤلاء المشاركين، وتم تشخيص إصابة 35 منهم بالسرطان في وقت لاحق، مقابل 57 شخصًا لم يثبت إصابتهم.
وكتب الباحثون: "تقدم هذه الدراسة دليلاً مبكرًا على جدوى اختبار الدم للكشف عن العديد من أنواع السرطان من خلال اختبار واحد".
وأضافوا: "والأهم من ذلك أنه اكتشف العديد من أنواع السرطان التي لا توجد اختبارات فحص لها، بما في ذلك بعض أنواع السرطان التي تم اكتشافها في مراحل مبكرة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

العلاج المبكر

واكتشاف الأورام قبل ظهور الأعراض يمكن أن يمهد الطريق للعلاج المبكر، مما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة بشكل عام.
لكن الخبراء يشعرون بالقلق من أن إخبار الأشخاص بأنهم مصابون بالسرطان على خلاف ما يكونون عليه قد يكون ضارًا بصحتهم العقلية.
وقال الدكتور ريتشارد لي، طبيب السرطان في رويال مارسدن في لندن، والذي لم يشارك في الدراسة: "لا ينبغي للبيانات المثيرة في هذه الدراسات أن تتفوق على المخاوف الأكثر إثارة للقلق".
وأضاف: "المرضى الإيجابيون الكاذبون معرضون بشكل كبير لخطر فحص الضرر والآثار النفسية تتطلب النظر فيها".

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