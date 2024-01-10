اختبار دم جديد يكتشف 18 نوعًا من السرطان في المراحل المبكرة

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كشف باحثون أمريكيون عن اختبار دم جديد يمكنه اكتشاف 18 نوعًا مختلفًا من السرطان في مراحلها الأولى.





اكتشاف الأورام السرطانية في مراحل مبكرة اضافة اعلان



اختبار البلازما المعتمد على البروتين



خبراء: التجارب تظهر بعض الأمل



ووفقًا للباحثين، فإن الاختبار يمكنه اكتشاف مجموعة واسعة من الأورام عندما يكون علاجها سهلاً للغاية، وهو أمر "لا يمكن تحقيقه حاليًا باستخدام الاختبارات أو التقنيات الحالية".وقال باحثون في شركة التكنولوجيا الحيوية "نوفيلنا" إن لديه "حساسية أكبر بكثير" من اختبار جاليري الذي يتم تجربته حاليًا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.واكتشفت التقنية الجديدة 93 في المئة من حالات الإصابة بالسرطان في المرحلة الأولى لدى الرجال، و84 في المئة لدى النساء.واختبرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "بي إم جى أونكولوجي"، مدى نجاح الاختبار في اكتشاف السرطان لدى 440 شخصًا تم تشخيصهم سابقًا و44 من المتبرعين بالدم الأصحاء .وكان المرضى الذين تم تشخيصهم سابقًا مصابين بسرطانات تؤثر على جميع الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان.وحدد الاختبار البروتينات التي أظهرت السرطان في مراحله المبكرة "بدقة كبيرة" ومكان نشأته في الجسم في 80 في المئة من الحالات.وقال الدكتور بوجدان بودنيك، من جامعة هارفارد: "إن اختبار البلازما المعتمد على البروتين لدينا هو مرشح قوي للاستخدام كأداة فحص على مستوى السكان".وأضاف: "لقد أظهر حساسية عالية في الكشف عن مجموعة متنوعة من الأورام في المراحل المبكرة لدى المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض".وبحسب الخبراء، فإنه من الأسهل علاج مرض السرطان في مراحله المبكرة قبل ظهور الأعراض، لكن معظم الاختبارات تكون خاصة بنوع الورم الذي يعاني منه المريض، مما قد يبطئ التشخيص.وتعمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا حاليًا على تجربة اختبار الدم الذي أجرته شركة "جريال" في كاليفورنيا، والذي يمكنه اكتشاف 50 حالة سرطان قبل أن تبدأ علامات المرض في الظهور.لكن الباحثين قالوا إن اختبار شركة "نوفيلنا" الجديد "يتفوق على التقنيات الحالية، مما يوفر نهجًا أكثر كفاءة للكشف المبكر عن السرطان".وهو يعمل من خلال النظر إلى البروتينات الموجودة في بلازما الدم، والتي يمكن أن تميز عينات السرطان عن العينات الطبيعية.ويأخذ الاختبار أيضًا في الاعتبار جنس الشخص، حيث من المرجح أن تؤثر بعض أنواع السرطان في أعمار مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان رجلاً أو امرأة، بحسب صحيفة "ذا صن".وقال خبراء مستقلون إن التجارب "تظهر بعض الأمل" للاختبار، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.وقال الدكتور مانجيش ثورات، من جامعة كوين ماري في لندن : "الجوانب المثيرة للاهتمام في هذا الاختبار هي حساسية أعلى بكثير للسرطان في المرحلة الأولى من الاختبارات المماثلة الأخرى في التطور".وقال البروفيسور ستيفن دافي، من جامعة كوين ماري في لندن: "تشير النتائج إلى حساسية جيدة، بما في ذلك السرطان في المراحل المبكرة، ومعدلات إيجابية كاذبة منخفضة. كان تحديد موقع أصل الورم أقل دقة، لكنه مع ذلك مثير للإعجاب".