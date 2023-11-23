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"اختبار بسيط" يكشف عن مشكلة خطيرة في الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
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الغدة الدرقية هي غدة صغيرة توجد في الرقبة وتنتج الهرمونات اللازمة لأغراض مختلفة، لذا فإن أية مشاكل فيها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الجسم، بما فيها زيادة الوزن وحتى الاكتئاب.اضافة اعلان
ومشاكل الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا هي وجود قصور في الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.
ويحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، والأعراض الأكثر شيوعًا: الشعور بالتعب أو الاكتئاب وزيادة الوزن.
ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن هذه الأعراض "غالبًا ما تكون مشابهة لأعراض حالات أخرى"، وعادةً ما تتطور ببطء، "لذلك قد لا تلاحظها لسنوات".

طريقة الاختبار 

وكشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي في مقطع فيديو عبر على قناته على موقع "يوتيوب" عن تقنية بسيطة في حال الاشتباه في وجود مشكلة بالغدة الدرقية.
وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية يواجهون رد فعل مختلف عند تعرض وتر العرقوب لضربة، مقارنةً بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".
وشرح قائلاً: "اختبار آخر يمكنك إجراؤه لقصور الغدة الدرقية الكلاسيكي هو اختبار وتر العرقوب. يمكنك أن تأخذ مطرقة صغيرة، تلك التي يمكنك من خلالها التحقق من ردود أفعالك والنقر فقط على وتر العرقوب أو جعل شخص ما ينقر عليها".
وأوضح الدكتور بيرج، الفرق بشكل دقيق، قائلاً: "عادة ما يحدث إذا كنت مستلقيًا بشكل مسطح وقدمك متدلية ونقرت على وتر العرقوب الصغير (...) فإن القدم سترتفع وتهبط بسرعة كبيرة).
لكن "إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فسوف تستغرق القدم بعض الوقت لتعود إلى الأسفل".

تأخر ردود الأوتار العميقة 

ويدعم ذلك دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية في عام 2008 وثقت كيف أن امرأة (55 عامًا) تعاني من قصور الغدة الدرقية أظهرت "تأخر استرخاء ردود الأوتار العميقة في أطرافها العلوية والسفلية".
ووفقًا للتقرير، فإن 75% من المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية يعانون من تأخر ردود الفعل بهذه الطريقة. 
لذا، إذا كنت تشعر بالقلق من احتمال إصابتك بخمول الغدة الدرقية، فيجب عليك استشارة الطبيب.

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