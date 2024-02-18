احذر.. 5 أطعمة تصبح سامة عند تبريدها

أ أ

حذر الخبراء، من أن بعض الأطعمة يمكن أن تصبح سامة إذا تم تبريدها، وكشفت الدكتورة ديمبل جانغدا، المتخصصة في صحة الأمعاء، مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تصبح سامة عند تبريدها.

فيما يلي أهم هذه الأطعمة؛ وفق صحيفة (إكسبرس) البريطانية على النحو التالي:





الأطعمة التي تتسمم مع تبريدها



تخزين الطعام المبرّد



تدوين نوع الطعام والوقت والتاريخ



عدم ترك الطعام المطبوخ خارج البراد أكثر من ساعتين



ـ الثومـ البصل بعد التقشيرـ الزنجبيلـ الأرز المطبوخبمجرد تبريد الطعام إلى 21 درجة مئوية، يجب وضعه في البرّاد أو غرفة التبريد أو الفريزر لكي يبرد إلى أقل من 5 درجات مئوية في الساعات الأربع التالية.وعندما يتوقّف البخار من الخروج من الطعام، يمكن وضعه في مكان باردقم بتغطية الحاويات وتدوين نوع الطعام والوقت والتاريخ عليها، قبل وضعها في غرفة التبريد أو البرّاد أو الفريزر.ضعه ليبرد على الرفوف وليس على أرضية غرفة التبريد، وتحقق من أن درجة الحرارة داخل البرّاد تقلّ عن 5 درجات مئوية أثناء تبريد الطعام.بمجرد أن يبرد الطعام المطبوخ، يجب عدم تركه خارج البرّاد لمدة تزيد عن ساعتين.إذا كان الطعام المطبوخ المُبرّد سيُستخدم خلال فترة تقديم الطعام، فيمكن تركه لمدة ساعتين وتسخين كميّات منه لدرجة الحرارة المناسبة لتقديمه حسب الحاجة.ويمكن بعد ذلك وضع أي طعام لم يتم إستعماله في البرّاد لاستخدامه لاحقاً.