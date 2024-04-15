احذر.. 4 أجهزة في منزلك قد تضر بصحتك

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حذر خبراء من 4 أدوات منزلية يمكن أن تشكل مخاطر صحية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

وسلطت شركة "بلامب وورلد"، الرائدة في مجال منتجات الحمامات والمطبخ، الضوء على المخاطر الناجمة عن ذلك، والتي قد تسهم أيضًا في مشاكل صحية طويلة المدى.

وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأثير الأجهزة المنزلية على الصحة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار".





الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية



أوعية الطهي غير اللاصقة



حاويات التخزين البلاستيكية



المنظفات المضادة للبكتيريا



نصائح مهمة



أصبحت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الآن، عنصرًا أساسيًا في المنازل الحديثة، حتى في مناطق مثل المطبخ والحمام، حيث يمكن أن تصبح وسيلة لنقل الجراثيم.يمكن أن تؤوي هذه الأجهزة، مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض، بما فيها البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والفيروسات مثل الأنفلونزا أو فيروس كورونا المستجد.ويزداد الخطر عند استخدام هذه الأجهزة قبل غسل اليدين، أو أثناء تحضير الطعام، مما قد يؤدي إلى نقل الجراثيم إلى الطعام أو الأسطح الأخرى.ويعد التطهير المنتظم لهذه الأجهزة، خاصة بعد تواجدها في مناطق عالية الخطورة أو استخدامها في إعداد الطعام، أمرًا حيويًا.ويمكن القيام بذلك عن طريق مسح الجهاز بلطف بقطعة قماش مبللة بكحول الأيزوبروبيل بنسبة 70%، مع الحرص على تجنب الرطوبة الزائدة التي قد تؤدي إلى تلف الجهاز.عند ارتفاع درجة الحرارة أو خدش أواني الطهي غير اللاصقة، يمكن أن يبدأ الطلاء الكيميائي للسطح غير اللاصق في التحلل، مما قد يؤدي إلى إطلاق مواد سامة في الهواء والطعام.وهذا الطلاء، عادة ما يكون مصنوعًا من مادة البولي تترافلوروإيثيلين (PTFE)، يمكن أن ينبعث منه غازات ضارة عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة.وقد تم الربط بين هذه الغازات وقضايا صحية مختلفة خلال الدراسات التي أجريت على الحيوانات.وللحد من هذه المخاطر، تجنب تسخين المقالي غير اللاصقة على درجات حرارة عالية دون وجود طعام فيها، واستبدل المقالي التي تظهر عليها علامات الخدش أو التقشير.يمكن أن يساعد اختيار المقالي المتينة وعالية الجودة واستخدامها ضمن حدود درجة الحرارة الموصى بها في تقليل التعرض لهذه المواد الضارة المحتملة.تعتبر الحاويات البلاستيكية عنصرًا أساسيًا في العديد من المطابخ لتخزين الطعام.لكن يمكن لبعض المواد البلاستيكية أن تتسرب مواد كيميائية مثل ثنائي الفينول أ (BPA) والفثالات إلى الطعام، خاصة عند تسخينها.وتؤدي هذه المواد الكيميائية إلى اختلالات في الغدد الصماء، مع إمكانية التدخل في الأنظمة الهرمونية في الجسم، وربما تؤدي إلى اضطرابات النمو والإنجاب والعصبية والمناعة.ولتجنب هذه المخاطر، يُنصح باختيار البدائل مثل الأوعية الزجاجية أو الخزفية عند تسخين الطعام.علاوة على ذلك، فإن الانتباه إلى استخدام الحاويات البلاستيكية، مثل الابتعاد عن تلك التي لا تحمل علامة "آمنة للاستخدام في الميكروويف"، يمكن أن يساعد في تقليل التعرض لهذه المواد الكيميائية الضارة.أثارت فعالية المنظفات المضادة للبكتيريا للاستخدام المنزلي اليومي جدلاً، حيث تشير الأبحاث إلى أنها لا تقدم أي فوائد كبيرة مقارنة بالصابون والماء التقليديين في مكافحة الأمراض.علاوة على ذلك، يمكن للمكونات النشطة في هذه المنظفات، مثل التريكلوسان والتريكلوكربان، أن تساهم في مقاومة المضادات الحيوية، وقد تم ربطها بالعديد من المشكلات الصحية، بما فيها التهاب الجلد.وتزيد الآثار البيئية الطويلة الأجل لهذه المواد، بما فيها مساهمتها في تلوث المياه وتأثيرها على الحياة المائية، من المخاوف.ويُنصح باستخدام هذه المنتجات باعتدال، أو تفضيل المنتجات التي تحتوي على مكونات أقل وأكثر أمانًا، أو اختيار طرق التنظيف التي تم اختبارها عبر الزمن والتي أثبتت فعاليتها.وتنصح شركة "بلامب وورلد" باختيار أدوات المطبخ المصنوعة من السيليكون في الحفاظ على أواني الطهي غير اللاصقة في حالة جيدة.ووفقًا لها، فإن "هذه الأدوات لا تخدش السطح، لذلك يمكن أن تدوم القدور والمقالي لفترة أطول وتبقى خالية من المواد الكيميائية الضارة"."إلى جانب ذلك، فإن الحفاظ على تهوية المطبخ بشكل جيد هو وسيلة بسيطة ولكنها فعالة للحفاظ على الهواء منتعشًا ونظيفًا، مما يجعل المطبخ نظيفًا ونظيفًا"، بحسب نصيحتها.وأوضحت أنه "عندما يتعلق الأمر بتنظيف الحمام، غالبًا ما يدور النقاش حول استخدام المنظفات المضادة للبكتيريا مقابل البدائل الطبيعية. ويعد اختيار التنظيف بخليط الخل والماء استراتيجية فعالة للحفاظ على الأسطح نظيفة دون المساهمة في مقاومة المضادات الحيوية".وأشارت إلى أن "إضافة الزيوت الأساسية مثل شجرة الشاي أو اللافندر لا يعزز قوة التنظيف لهذه الخلطات محلية الصنع فحسب، بل يترك وراءه أيضًا رائحة لطيفة، مما يجعل عملية التنظيف أكثر متعة".وشددت على أن "هذا الميل نحو أساليب التنظيف الطبيعية والصديقة للبيئة لا يعزز مساحة معيشة أكثر صحة فحسب، بل يتماشى أيضًا مع الممارسات المستدامة، مما يوضح كيف يمكن أن يكون للاختيارات الواعية في حياتنا اليومية تأثير عميق على صحتنا وبيئتنا".