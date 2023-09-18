الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تضر الجهاز الهضمي

احذر هذه الخضروات على مائدة الإفطار

أطعمة
الإفطار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت دراسة نشرت بمجلة "علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري" عن أن بعض الخضروات قد تكون ضارة لك إذا تناولتها على الإفطار اضافة اعلان

وبحسب موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، فإن هذه الخضروات هي ما يلي:

1- الثوم




يحمل الثوم نكهة قوية لاذعة ويمكن أن يؤدي إلى رائحة فم كريهة، ما يجعله أقل رغبة بتناولة في الصباح.

كما يمكن أن يسبب اضطرابات في المعدة نظرًا لأن طعمه قوي وينتج حرارة في الجسم.

2- البصل



 طعمه اللاذع والحاد يمكن أن يؤدي إلى إزعاج الجهاز الهضمي في الصباح.


3- البروكلي النيئ



في حين أن البروكلي ذو قيمة غذائية عالية، إلا أنه من الصعب هضمه بشكل استثنائي عند تناوله نيئًا.

قد تكون تحت رحمة الانزعاج الهضمي إذا تناولت كميات كبيرة من البروكلي على الإفطار. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى الغازات والانتفاخ، وهي ليست طريقة رائعة لبدء يومك.

4- الفلفل الحار



يمكن أن يكون الفلفل الحار مثل الهالبينو مكثفًا جدًا على وجبة الإفطار، ما قد يرهق ذوقك ويسبب لك عدم الراحة، خاصة إذا كانت لديك معدة حساسة.

5- الملفوف



يحتوي الملفوف على الكبريت الذي له رائحة قوية عند طهيه، وهي ليست طريقة ممتعة لبدء صباحك. كما أنه قاس جدًا على المعدة. لذا فإن تناول الملفوف على الإفطار قد يسبب الانتفاخ.

6-  الفجل



قد لا يكون طعم الفجل الحاد هو الخيار الأمثل لوجبة الإفطار. علاوة على ذلك، فإن تناول الفجل على معدة فارغة يمكن أن يسبب مشاكل مرتبطة بالغازات مثل الغثيان وانتفاخ البطن وعسر الهضم والصداع.

اقرأ أيضا

IMG-20230918-WA0000
12:46 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

دراسة حديثة تكشف العلاقة بين تناول الإمفيتامين والإصابة بالزهايمر

حساسية العين
10:05 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

4 إسعافات أولية حال إصابة العين بمادة كيميائية

الزبادي والطماطم
8:40 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

استخدامات غير متوقعة للزبادي وفوائد لا حصر لها للجسم

الوقاية من السرطان
6:39 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بالفيديوجراف.. 5 نصائح غذائية للوقاية من أخطر أمراض العصر

اقرأ أيضا

تحذير: استعمال "القصدير" في الطبخ يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

بالفيديو.. طريقة مهاجمة المناعة للخلايا السرطانية داخل الجسم

3 مشروبات تساعدك على حرق الدهون.. تعرف عليها

تحذير مهم من الهلال الأحمر بخصوص الأدوية

تحذير عاجل من مجلس الضمان الصحي عند دخول هذه المنشآت

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
1:27 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأعراض والوسائل.. كيف نميز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا؟

WhatsApp Image 2023-09-17 at 1.23.37 PM
1:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

طبيبة تحذر من المقالي المخدوشة في الطهي لسبب خطير

مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة
12:09 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

في 5 دقائق.. تقنية جديدة لتشخيص سرطان البروستات بالمملكة (فيديو)

طرق تساعدك على التخلص من التوتر
11:12 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

لو كنت تعاني من التوتر.. أسرع طريقة للتخلص منه في ثوان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 15
1:07 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

إنذار أحمر على مكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

الواقعة
12:48 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مفاجأة في واقعة الاعتداء على كويتي بـ " طرابزون " التركية

مواقيت الصلاة
12:22 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الإثنين 3 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالدمام

أهم 10
8:58 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في عبدالرحمن القحطاني وبشرى سارة من سكني

النيابة العامة
8:27 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

النيابة العامة تحدد عقوبة تزييف وتقليد النقود

الحوش
7:52 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مداهمة حوش في جدة.. فعثروا على المفاجأة الصادمة (فيديو)