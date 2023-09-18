احذر هذه الخضروات على مائدة الإفطار

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كشفت دراسة نشرت بمجلة "علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري" عن أن بعض الخضروات قد تكون ضارة لك إذا تناولتها على الإفطار اضافة اعلان



وبحسب موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، فإن هذه الخضروات هي ما يلي:



1- الثوم







يحمل الثوم نكهة قوية لاذعة ويمكن أن يؤدي إلى رائحة فم كريهة، ما يجعله أقل رغبة بتناولة في الصباح.



كما يمكن أن يسبب اضطرابات في المعدة نظرًا لأن طعمه قوي وينتج حرارة في الجسم.



2- البصل





طعمه اللاذع والحاد يمكن أن يؤدي إلى إزعاج الجهاز الهضمي في الصباح.



3- البروكلي النيئ







في حين أن البروكلي ذو قيمة غذائية عالية، إلا أنه من الصعب هضمه بشكل استثنائي عند تناوله نيئًا.





قد تكون تحت رحمة الانزعاج الهضمي إذا تناولت كميات كبيرة من البروكلي على الإفطار. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى الغازات والانتفاخ، وهي ليست طريقة رائعة لبدء يومك.



4- الفلفل الحار





يمكن أن يكون الفلفل الحار مثل الهالبينو مكثفًا جدًا على وجبة الإفطار، ما قد يرهق ذوقك ويسبب لك عدم الراحة، خاصة إذا كانت لديك معدة حساسة.



5- الملفوف





يحتوي الملفوف على الكبريت الذي له رائحة قوية عند طهيه، وهي ليست طريقة ممتعة لبدء صباحك. كما أنه قاس جدًا على المعدة. لذا فإن تناول الملفوف على الإفطار قد يسبب الانتفاخ.





6- الفجل





قد لا يكون طعم الفجل الحاد هو الخيار الأمثل لوجبة الإفطار. علاوة على ذلك، فإن تناول الفجل على معدة فارغة يمكن أن يسبب مشاكل مرتبطة بالغازات مثل الغثيان وانتفاخ البطن وعسر الهضم والصداع.