احذر.. هذه الأطعمة أسوأ لأسنانك من الحلوى

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إذا كنت من مدمني الكربوهيدرات، فإنها يمكن أن تشكل خطرًا على أسنانك يفوق الحلوى، وفقًا لطبيبة أسنان.





الكربوهيدرات المتخمرة



الشوكولاتة الداكنة



تناول الوجبات الخفيفة مرة واحدة



تنظيف الفم



السبب الأول لفقدان الأسنان



وقالت ويتني ديفوجيو، اختصاصية صحة الأسنان، لصحيفة "نيويورك بوست"، إن الكربوهيدرات "اللزجة والجاهزة" المخمرة - مثل: الخبز الأبيض والمكرونة ورقائق البطاطس والحبوب والمقرمشات لها تأثير سيء على الأسنان.وأضافت أن "السبب الذي يجعل الكربوهيدرات المتخمرة سيئة للغاية للأسنان هو أنها تتحلل على وجه التحديد إلى سكريات أثناء مضغها في الفم"، واصفة إياها بـ "السكريات الخادعة".وحذرت من أن هذه الكربوهيدرات تجعل الفم أكثر حمضية، نظرًا لأن اللعاب يعمل وقتًا أطول لإزالة الطعام اللزج من الأسنان مما "يزيد من فرصتك في تسوس الأسنان".من ناحية أخرى، تعتبر الشوكولاتة الداكنة مفيدة بشكل مدهش للأسنان؛ لأنه يمكن شطفها بسهولة، وكذلك الأطعمة التي "تتطلب قضمًا ومضغًا قويًا"، مثل الخضراوات المقرمشة مثل الجزر والكرفس، في حين أن الحبوب الكاملة أفضل بشكل عام لصحة أسنانك.وكما يمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر على بشرتك أو صحة قلبك أو تدمرها، على سبيل المثال، ينطبق الأمر نفسه على أسنانك.وقالت ديفوجيو: "ربما نعرف جميع الأطعمة الصحية، فهي نفسها بالنسبة للأسنان كما هي بالنسبة لجسمك ككل".مع ذلك، إذا كنت ترغب في تناول بعض الحلويات أو رقائق البطاطس، فإنها توصي بتناول جميع الوجبات الخفيفة مرة واحدة، لأن تناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم "هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للأسنان" لأن الفم يكون حمضيًا بشكل مستمر.وأوضحت: "إذا كنت ترغب في تناول هذه الأطعمة، فلا بأس. حاول أن تأكلها كلها مرة واحدة، لأنه بعد ذلك، يمنح لعابك وقتًا لتحييد الرقم الهيدروجيني الحمضي في فمك من كل السكر".وتابعت: "لذا، فإن تناول وجبة كبيرة من الأشياء غير الصحية هو في الواقع أكثر صحة لفمك من تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم".وأشارت إلى أن الترتيب الذي تتناول به الأطعمة المفضلة لديك لا يقل أهمية. يجب دائمًا تناول الأطعمة المحايدة - معظم الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان مثل الزبادي - في النهاية.وتابعت ديفوجيو: "لذا، على سبيل المثال، إذا كنت تأكل الجبن والمقرمشات، فيجب أن تحاول دائمًا أن يكون الجبن هو آخر شيء في فمك للمساعدة في تحييد درجة الحموضة الحمضية في فمك من البسكويت المسببة للتجويف".وتوصي طبيبة الأسنان باستخدام الماء في الفم لشطف الطعام المتبقي أو استخدام العلكة التي تحتوي على الزيليتول كمكون، لأنه يمكن أن يحيد الحمض في فمك.وأوضحت: "حتى لو كان طعامًا صحيًا، فأنت لا تريد أن يبقى أي طعام على أسنانك لفترة طويلة من الزمن"، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالتسوس وأمراض اللثة.وتوصي ديفوجيو بالتنظيف الجيد بالفرشاة والخيط، وحذرت من أن الأمر يستغرق ما بين 24 إلى 72 ساعة حتى يتصلب البلاك - وهو الغشاء اللزج الذي يتراكم على أسناننا طوال اليوم - ويتحول إلى جير دائم.لذلك، فإن التوقف عن استخدام خيط الأسنان ليوم واحد فقط يمكن أن يؤدي إلى تسريع التراكم الضار، والذي لديه القدرة على تآكل العظام، والتسبب في أمراض اللثة أو تسوس الأسنان - والأسوأ من ذلك، فقدان الأسنان.وحذرت قائلة: "السبب الأول لفقدان الأسنان هو أمراض اللثة، وليس تسوس الأسنان. التجاويف عادة ما تفقد سنًا أو اثنين من الأسنان في المرة الواحدة. أمراض اللثة، تفقدها كلها لأن البكتيريا تنتشر".كما تم ربط أمراض اللثة بمشاكل صحية أخرى، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى والسكري ومرض الزهايمر وغيرها.وتابعت ديفوجيو: "الأوعية الدموية في لثتك مرتبطة بكل شيء في جسمك. يمكن أن تنتشر بكتيريا الجير السيئة إلى قلبك وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".