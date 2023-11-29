احذر.. هذا ما يفعله الإفراط في تناول الحمضيات بالجسم

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يعد فيتامين "سي" عنصرًا هامًا للجسم، وبخاصة خلال فصل الشتاء حيث تشتد الحاجة إلى تقوية المناعة.

غير أن الإفراط في تناول الحمضيات التي تعد مصدرًا مهمًا لفيتامين سي، وبالأخص "اليوسفي" يمكن أن يكون له تأثيره السلبي، ويسبب لدى البعض الحساسية. اضافة اعلان





أعراض حساسية اليوسفي



كمية الفاكهة



ووفقًا للدكتورة جالينا كوتوفا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية، فإن أعراض حساسية اليوسفي تختلف تبعًا لدرجة حساسية الجسم. قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل خفيف، مثل الحكة أو احمرار الجلد في الفم أو مناطق أخرى من الجسم.في الحالات الأكثر خطورة، قد يحدث تورم وطفح جلدي أو صعوبة في التنفس أو حتى صدمة تأقية (ضيق تنفس)، على ما أفادت لصحيفة "برافدا رو".وتابعت:"يسبب الإفراط في تناول الحمضيات طفح جلدي وحكة (شرى)، يمكن أن يكون موضعيًا، يظهر على شكل بثور، مصحوبة بحكة، واحمرار في الجلد، أو يمكن أن يكون شاملاً، أي في جميع أنحاء الجسم وحتى فروة الرأس، ويصاحبه أحيانا تورم الأصابع والأذنين والشفتين. سيكون الأمر كله عبارة عن شرى مع وذمة كوينكه (وذمة وعائية حادة)".وأشارت إلى أن كمية الفاكهة التي يتناولها الشخص لا تحدد كمية الفيتامينات التي تدخل إلى جسمه.فمثلاً البرتقال واليوسفي لن يجددا حاجة الجسم اليومية من فيتامين سي إلا إذا تناول الشخص 8 كلجم منها في اليوم. لذلك، ينبغي أن تؤخذ الفيتامينات على شكل مكملات غذائية ومجمعات الفيتامينات.