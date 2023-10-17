الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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احذر هذا "القاتل الرئيسي" للجسم

دهون البطن
الدهون خطر على الجسم
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يحلّل الجسم الدهون الغذائية إلى أجزاء، يُطلق عليها الأحماض الدهنية، يُمكنها الدخول إلى مجرى الدم. ويستطيع الجسم أيضًا تكوين الأحماض الدهنية من الكربوهيدرات الموجودة في الطعام.اضافة اعلان
ويستخدم الجسم الأحماض الدهنية لتكوين الدهون التي يحتاجها. وهذه الدهون من العناصر المهمة لتحديد الطريقة التي يستخدم بها الجسم الفيتامينات المختلفة. وتؤدي الدهون أيضًا دورًا في كيفية تكوين جميع خلايا الجسم وآلية عملها.
مع ذلك، فليست كل الدهون الغذائية متماثلة، بل إن لكل منها تأثيرًا مختلفًا على الجسم. وبعض الدهون الغذائية ضروري، وبعضها يزيد احتمالات الإصابة بالأمراض، وبعضها الآخر يساعد في الوقاية من الأمراض، وفقًا لموقع "مايو كلينك".

أنواع الدهون

تصنَّف الدهون الغذائية إلى نوعين رئيسيين: الدهون المشبَّعة والدهون غير المشبَّعة. ويصف هذان المصطلحان التكوين الكيميائي للأحماض الدهنية.
وتحتوي أغلب الأطعمة على خليط من أنواع مختلفة من الدهون، ولكن بعضها يحتوي على مستويات أعلى من الدهون المشبَّعة، والبعض الآخر يحتوي على مستويات أعلى من الدهون غير المشبَّعة. 

القاتل الرئيسي 

وحذر الدكتور مارك جادزيان، جراح وأخصائي الأورام من خطر الدهون، فيما وصفه "بالقاتل الرئيسي لجسم الإنسان".
وقال، إنه يمكن أن يصبح الوزن الزائد سببا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون.
وأضاف، وفقًا لموقع "روسيا اليوم": "تقصر السمنة في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات. وفقدان كل ثلاثة كيلوغرامات من الوزن بعد عمر 60 عاما يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد".
وأشار الطبيب إلى ضرورة مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم، لافتًا إلى أنه "بالنسبة للرجال، إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سم يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سم فهو مشكلة كبيرة. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كجم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد وإذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة".

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