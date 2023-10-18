الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

احذر.. هذا الأمر يحرمك من النوم

النوم-السهر
الأطفال ينامون عدد ساعات أطول من البالغين
أ أ
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حذرت خبيرة نوم، من اثنين من السلوكيات الشائعة التي قالت إنهما يضران بالحصول على النوم الجيد ليلاً.
وقالت نانسي روثستاين، خبيرة النوم، لصحيفة "إكسبريس": "الجميع ينظر إلى الساعة، وإذا نظرت إلى الساعة، فإنك تبدأ في العد التنازلي حتى يتعين عليك النهوض".اضافة اعلان
وحذرت من أن هذا "يمكن أن يسبب القلق لأنك تفكر "لن أعود إلى النوم ويجب أن أستيقظ قريبًا"، ويتعلق دماغك بذلك على الفور ويبدأ في القيام بجميع أنواع الأشياء المجنونة".
ونصحت بتشغيل ضوء خافت وقراءة كتاب إذا استيقظت ليلاً ووجدت صعوبة في العودة إلى النوم.

استخدام زر الغفوة 

وحذرت من استخدام زر الغفوة في المنبه أو الهاتف كما يفعل كثير من الناس عند الاستيقاظ في منتصف الليل.
وقالت: "عندما تستخدم زر الغفوة، فإنك تهدر النوم. لنفترض أنك ضغطت على زر الغفوة ثلاث مرات وكان كل فاصل زمني 10 دقائق - وهذا يعني أنك خسرت 30 دقيقة من النوم. قد تعود إلى النوم ولكنك لا تعود إلى النوم حقًا".
وأشارت إلى أن هذا يجعل الشخص يعاني من الترنح، ومن ثم الشعور بالنعاس. لكنها نصحت بأنه "كل ما عليك فعله هو النهوض من السرير".

من 7 إلى 8 ساعات يوميًا

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، البالغين بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.
وبينما يحتاج المراهقون إلى ثماني إلى عشر ساعات من النوم، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى 12 عامًا يحتاجون إلى تسع إلى 12 ساعة.
وتم الربط بين قلة النوم دائمًا بالمشاكل الصحية المزمنة، مثل توقف التنفس أثناء النوم، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.
ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الأرق، حيث يعاني الشخص بشكل روتيني من صعوبة في النوم.

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