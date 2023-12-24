احذر من ارتكاب هذا الخطأ عند الاستحمام

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يعد الاستحمام جزءًا من الروتين اليومي لكثير من الناس، لكن المنتجات التي تستخدمها قد يكون لها تأثير سلبي على بشرتك.

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استخدام الليفة أثناء الاستحمام

الأمراض الجلدية والالتهابات الفطرية



الدكتور جون زاد، طبيب أمراض جلدية بالولايات المتحدة حذر من في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" منن استخدام الليفة أثناء الاستحمام.وأرجع ذلك إلى كونها "تؤوي الكثير من البكتيريا ويستخدمها الناس على أجسادهم، ويعلقونها مرة أخرى، وتنمو البكتيريا، وهذا ليس جيدًا لبشرتك".وتحظى الليفة بشعبية خاصة لجعل البشرة أكثر نظافة،لكن الدكتور زاد حذر أيضًا من أنها يمكن أن تكون "كاشطة للغاية لبشرتك".لذا نصح بالتخلص منها، واستخدم يديك عند استخدام صابون الجسم أو غسول الجسم، "ستبدو بشرتك أفضل بكثير"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وعدم الاستحمام بشكل صحيح يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للأمراض الجلدية والالتهابات الفطرية.وكشف طبيب الأسرة، الدكتور جين كودل، عن خمسة أجزاء من الجسم ينسى الكثير من الناس غسلها بشكل صحيح.وهذه المناطق الخمس هي:السرةخلف الأذنينتحت الأظافرالساقينبين أصابع القدم