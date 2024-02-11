احذر منها.. 7 أطعمة تبقيك مستيقظًا طوال الليل

أ أ

ليست القهوة المتهم الوحيد بالتسبب في الأرق وعدم القدرة على النوم، ولكن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكافيين وتسبب الأرق وقلة النوم.

وقد يكون من المفيد إلقاء نظرة على المنشطات الموجودة في نظامك الغذائي، وخاصة ما يتعلق بمجموعة الأطعمة التي يمكن أن تحرمك من النوم، وفقا لـ "ذا صن البريطانية".





1. الشوكولاتة الداكنة



2. الشاي



3. المشروبات الغازية



4. الآيس كريم



5. الحلويات



6. حلوى النعناع



7. الكومبوتشا



على الرغم من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، إلا أنه لا ينصح بتناولها قبل النوم، حيث تحتوي قطعة بوزن 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة على حوالي 80 ميليجرام من الكافيين.يحتوي كل من الشاي الأحمر والشاي الأخضر على مادة الكافيين الموجودة بشكل طبيعي في الشاي.وكل كوب واحد من الشاي المخمر يحتوي على حوالي 30 إلى 50 ميليجرام من الكافيين، ومع ذلك، فإن كمية الكافيين ستختلف اعتماداً على مدى قوة الشاي الذي تتناوله.لا يقتصر الضرر المحتمل لتناول المشروبات الغازية على ارتفاع نسبة السكر، بل يحتوي العديد من هذه المشروبات على كميات عالية من الكافيين أيضاً، لذلك لن يكون من الحكمة تناول عبوة من المشروبات الغازية في المساء.يعتبر الآيس كريم من الأطعمة المفضلة في الأيام الحارة، ويمكن أن تحتوي نكهات معينة من الآيس كريم على مادة الكافيين.ويقول اختصاصي التغذية روب هوبسون يفضل اختيار آيس كريم بعيداً عن نكهة القهوة لأن القليل منه يمكن أن يحتوي على أكثر من 50 ميليجرام من الكافيين".ينصح روب بالابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على القهوة أو الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين التي يمكن أن تسبب الأرق وقلة النوم.قد يكون تناول حلوى النعناع بعد العشاء منعشاً، ولكن قد تحتوي في بعض الأحيان على مادة الكافيين.ويقول روب النعناع بحد ذاته لا يحتوي على الكافيين، لكن يجب أن تتحقق من الملصق لأن بعض المنتجات المنكهة بالماتشا أو التي تحمل علامة النعناع ستحتوي على بعض الكافيين.الكومبوتشا هو مشروب مخمر يوفر فوائد صحية عديدة للأمعاء، وهو المفضل لدى المهتمين بالصحة ولكنه مصنوع من أوراق الشاي التي تحتوي بشكل طبيعي على مادة الكافيين.وعلى الرغم من أن محتوى الكومبوتشا من الكافيين يميل إلى أن يكون ضئيلاً، إلا أنه لا يزال يستحق الإشارة إليه حيث أن 250 ميلي لتر من الكومبوتشا يمكن أن يحتوي على 15 ميليجرام من الكافيين.