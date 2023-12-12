احذر مخاطرها.. هذا ما حدث لرجل كتم العطس أثناء القيادة

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في أول حالة معروفة من نوعها، كشف الأطباء عن إصابة رجل بثقب في القصبة الهوائية بعد أن كتم العطس.

وحاول الرجل الاسكتلندي، الذي لم يُكشف عن اسمه، وهو في الثلاثينيات من عمره، كتم نوبة العطس عن طريق قرص أنفه وإغلاق فمه أثناء القيادة. اضافة اعلان

لكن الضغط الناتج عن العطس كان كبيرًا للغاية لدرجة أنه أحدث ثقبًا يبلغ قطره 0.08 بوصة في قصبته الهوائية واضطر إلى الإسراع إلى المستشفى.





طقطقة أثناء التنفس



العطس يضغط على الشعب الهوائية



انتفاخ الرئة



وعانى الرجل من ألم شديد، إلى حد أن الأطباء كانوا يسمعون صوت طقطقة عندما يتنفس، على الرغم من أنه كان لا زال قادرًا على التحدث والبلع والتنفس.وقال الدكتور راسادس نيسيروفس، من جامعة دندي، إن هذه القضية يجب أن تكون بمثابة تحذير للناس من محاولة كتم العطس.وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "ينبغي على الجميع أن ينصحوا بعدم كتم العطس بقرص الأنف مع إبقاء الفم مغلقًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى ثقب القصبة الهوائية".وكان الرجل يعاني من حساسية الأنف، التي يمكن أن تسبب العطس، والحكة، وسيلان أو انسداد الأنف، والحكة، واحمرار العين وخروج إفرازات، والسعال، وحكة في سقف الفم.ويؤدي العطس إلى زيادة الضغط في الشعب الهوائية، لكن كتمها يمكن أن يؤدي إلى زيادة هذا الضغط بنحو 20 مرة.وكانت حالة الرجل، التي نشرتها دورية BMJ - المجلة الطبية البريطانية، هي الأولى من نوعها التي يتسبب فيها كتم العطس في حدوث تمزق في الحلق.وعندما وصل المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، كانت رقبته متورمة من الجانبين وكان يعاني من صعوبة في تحريكها.وكشفت الأشعة المقطعية أنه يعاني من انتفاخ الرئة الجراحي، حيث ينحصر الهواء في أعمق الأنسجة تحت الجلد.وأظهرت حدوث التمزق بين العظمتين الثالثة والرابعة من رقبته، حيث كان الهواء يتراكم في الفراغ بين الرئتين في صدره.لكن الأطباء أكدوا أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية، وأخضعوه للمراقبة لمدة يومين في المستشفى للتأكد من ثبات مستويات الأكسجين لديه.ثم أخرجوه من المستشفى وأعطوه مسكنات الألم وأدوية الحساسية الموسمة، ووتعافى من التمزق في خمسة أسابيع.وقال الدكتور نيسيروف: "إن الإدارة المحافظة لتمزقات القصبة الهوائية هي خيار لدى المرضى المستقرين سريريًا الذين لا يحتاجون إلى تهوية ميكانيكية مع تمزقات القصبة الهوائية الصغيرة".وأضاف: "يجب مراقبة المرضى عن كثب كمرضى داخليين لمدة 24 إلى 48 ساعة تحسبًا لأي تدهور".