احذر "متلازمة الأرز المقلي".. وفاة شاب بعد تسخين طبق مكرونة في الميكروويف

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قام الشاب "AJ" البالغ من العمر 20 عامًا، بإعداد «طبق مكرونة» قبل 5 أيام وتركه في المطبخ في درجة حرارة الغرفة، وبعد قضاء يوم في المدرسة، قام بتسخين الوجبة في الميكروويف. اضافة اعلان

تم العثور على الشاب في السرير من قبل والديه بعد عدة ساعات من وفاته، وكشف تشريح الجثة في وقت لاحق أنه كان يشتبه في التسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا العضوية الشمعية.





الإصابة بنخر كبدي





متلازمة الأرز المقلي





الأطعمة غير المطبوخة



وأكد تشريح الجثة، أنه كان يعاني من نخر كبدي متوسط الفصيص المركزي، ما أدى على الأرجح إلى توقف أعضائه عن العمل، وفقًا لموقع "ذا صن" البريطاني.وقال كاتبو التقرير: «تم حفظ السباجيتي في درجة حرارة الغرفة لعدة أيام، لقد سمح هذا لبكتيريا Bacillus cereus بالنمو إلى تركيزات عالية جدًا، وأنتج تركيزًا عاليًا من السم الموجود في المعكرونة وكان مسؤولاً عن الوفاة".ورغم أن وفاة الشاب التي تم الحديث عنها لأول مرة في عام 2011، إلا أن القصة عادت للظهور مجددًا هذا الأسبوع بعد أن حذرت العديد من مقاطع الفيديو على تيك توك من مخاطر «متلازمة الأرز المقلي».ويشير المصطلح إلى نوع من التسمم الغذائي الناجم عن تناول الأطعمة المعاد تسخينها والتي لم يتم تخزينها بشكل صحيح.تحتوي الأطعمة غير المطبوخة، مثل الأرز، على جراثيم Bacillus cereus التي يمكنها البقاء على قيد الحياة عند طهي الطعام.إذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن تنمو الجراثيم إلى بكتيريا، والتي تتكاثر وقد تُنتج سمومًا تسبب القيء أو الإسهال، وكلما تم ترك الأرز المطبوخ لفترة أطول في درجة حرارة الغرفة، زاد احتمال أن يكون سامًا.