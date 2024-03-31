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احذر.. لا تتناول هذه المشروبات مع الأدوية

دواء
أدوية
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يخطئ البعض في تناول مشروبات مع الوصفات الدوائية، الأمر الذي يحذر منه الدكتور أندريه دوروخوف، الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء العضوية بالجامعة الروسية للعلوم التقنية، قائلاً: الأدوية يجب تناولها مع الماء فقط.اضافة اعلان
ووفقًا له، فإنه يجب تناول الأدوية مع ماء بدرجة حرارة الغرفة لأن المشروبات الأخرى يمكن أن تقلل أو على العكس تعزز تأثير الدواء، ما سيؤثر في الحالتين سلبًا على الصحة.
وأضاف: "يحتوي الشاي والقهوة على الكافيين والتانين (العفص). وبما أن بعض المكونات عند تفاعلها مع العفص تؤدي إلى تشكيل مواد غير قابلة للذوبان ولا يتم امتصاصها في الدم. أي أن الدواء سيخرج من الجسم بكل بساطة دون أن يأتي بأي فائدة".

عصير الجريب فروت

وحذر من أن عصير الجريب فروت لا يتوافق مع العديد من الأدوية، كما أن عصير الأناناس والعنب يمكن أن يسببان ارتفاع مستوى ضغط الدم عند تناول المنشطات النفسية، وعصير الطماطم يقلل من التأثير أدوية السلفوناميدات المضاد للبكتيريا. والمشروبات الغازية تهيج بطانة المعدة وتقلل من فعالية الأدوية، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".
وأشار دوروخوف، إلى أن الحليب لا يصلح أيضا لتناول الأدوية، لأنه يمنع امتصاص مضادات الحيوية المختلفة، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والأوميبرازول، وأدوية الغدة الدرقية. كما لا ينصح أبدًا بتناول الأدوية مع الكحول.

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