احذر.. عمليات تكميم المعدة تؤدي للإصابة بالعمى أو فقدان السمع

أ أ

كشف مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية د. إبراهيم العنزي على خطورة زيادة الوزن بين المواطنين والتي وصلت لدى النساء إلى 70% والرجال 60% والاطفال 18%. اضافة اعلان





70% من النساء لديهم زيادة في الوزن.. والرجال 60%



نقص الفيتامينات يصيب بالعمى أو فقدان السمع والحركة



18% من أطفال المملكة يعانون من زيادة في الوزن



pic.twitter.com/7XXESDiC6V #الإخبارية فيديو | مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية د. إبراهيم العنزي: نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل العمى وفقدان السمع #برنامج_120 January 5, 2024

وأكد العنزي على أن معاناة الذين قاموا بعمليات التكميم، تكمن في البرنامج العلاجي، ولابد أن يحصلوا على الفيتامينات المكملة، والمتابعة مع أخصائي الأغذية على أن يعتمد على تنويع الغذاء في علاجهم.مشيرا إلى أن نقص الفيتامينات، الذي يعاني منه البعض ممن أجروا عمليات التكميم، أكاد أجزم على أن مشكلتهم الحقيقية في العملية الأساسية.وبين أن نقص الفيتامينات بعد تكميم المعدة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعمى أو فقدان السمع أو فقدان الحركة، ويأتون إلينا في مستشفى جامعة الملك سعود على كراسي متحركة، حيث يتم علاجهم بفيتامين د، وتتحسن الحالة اذا جاء إلى المستشفى في وقت قريب، وإلا فإنه يحتاج إلى وقت أطول.وأشار الى أن زيادة الوزن في المملكة إلى 70% بالنسبة للنساء، و60% بالنسبة للرجال، وبالنسبة للأطفال بالسمنة تتراواح من 16ـ 18%.