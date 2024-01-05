الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

احذر.. عمليات تكميم المعدة تؤدي للإصابة بالعمى أو فقدان السمع

تكميم المعدة
عمليات تكميم المعدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية د. إبراهيم العنزي على خطورة زيادة الوزن بين المواطنين والتي وصلت لدى النساء إلى 70% والرجال 60% والاطفال 18%.اضافة اعلان

70% من النساء لديهم زيادة في الوزن.. والرجال 60%

وأكد العنزي على أن معاناة الذين قاموا بعمليات التكميم، تكمن في البرنامج العلاجي، ولابد أن يحصلوا على الفيتامينات المكملة، والمتابعة مع أخصائي الأغذية على أن يعتمد على تنويع الغذاء في علاجهم.
مشيرا إلى أن نقص الفيتامينات، الذي يعاني منه البعض ممن أجروا عمليات التكميم، أكاد أجزم على أن مشكلتهم الحقيقية في العملية الأساسية.

نقص الفيتامينات يصيب بالعمى أو فقدان السمع والحركة

وبين أن نقص الفيتامينات بعد تكميم المعدة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعمى أو فقدان السمع أو فقدان الحركة، ويأتون إلينا في مستشفى جامعة الملك سعود على كراسي متحركة، حيث يتم علاجهم بفيتامين د، وتتحسن الحالة اذا جاء إلى المستشفى في وقت قريب، وإلا فإنه يحتاج إلى وقت أطول.

18% من أطفال المملكة يعانون من زيادة في الوزن

وأشار الى أن زيادة الوزن في المملكة إلى 70% بالنسبة للنساء، و60% بالنسبة للرجال، وبالنسبة للأطفال بالسمنة تتراواح من 16ـ 18%.


اقرأ أيضا

فحوصات ضرورية يجب إجراؤها بداية كل عام جديد

استشاري: 7 أسباب لنقص فيتامين بـ 12

توضيح مهم من الصحة بشأن تلقي لقاحي "الأنفلونزا وكورونا المطور" معًا

مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

تعرف فائدة الفستق.. لكن ماذا عن أضراره؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

العقم عند الرجال
12:26 م الخميس، 04 يناير 2024

لماذا يُصاب بعض الرجال والنساء بالعقم؟.. أهم الأسباب وطرق العلاج

المشي
11:51 ص الخميس، 04 يناير 2024

دراسة: اختبار مدته 10 ثوانٍ يكشف عن احتمالية الوفاة قريبًا

القدم
9:52 ص الخميس، 04 يناير 2024

5 علامات على القدمين تكشف عن وجود مشاكل في القلب

أطعمة
9:24 ص الخميس، 04 يناير 2024

5 أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرًا في العالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حوادث الطرق1
6:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. "مرور الرياض" يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وتوفى أحدهما

العالم فى اسبوع
5:58 م الجمعة، 05 يناير 2024

العالم في أسبوع.. شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات واستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

أمطار غزيرة
5:35 م الجمعة، 05 يناير 2024

طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق

علم السعودية
5:09 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. 4 شروط لاستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
4:59 م الجمعة، 05 يناير 2024

مركز الملك سلمان للإغاثة: 5 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غزة (فيديو)

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني
4:04 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. ننشر شروط السماح للمطور العقاري ببيع أو تأجير مشروعات على الخارطة