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احذر عادة يومية تصيب بأمراض قاتلة

أطعمة
أطعمة
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يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول العالي إحدى العادات اليومية التي يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.

عادة تصيب بتصلب الشرايين:اضافة اعلان


موقع "هيلثي" نصح بالتوقف عن هذه العادة ،مقدما بعض النصائح لتحسين نمط الأكل الخاص بك:

1-تناول نظام غذائي صحي: قم بتضمين الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية المنخفضة الدهون والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

2- تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية: قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمقلية، حيث تحتوي عادةً على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول. يفضل اختيار الأطعمة المطهوة في المنزل باستخدام طرق الطهي الصحية مثل الشواء والطهي بالبخار والخبز.

3- استبدل الدهون الضارة بالدهون الصحية: استبدل الدهون المشبعة بالدهون الصحية مثل الدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو.

4- الاهتمام بحجم الوجبات: حاول تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبات كبيرة وثقيلة. يساعد هذا في تقليل إجهاد الجهاز الهضمي والحفاظ على وزن صحي.

5- ممارسة النشاط البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فالنشاط البدني المنتظم يعزز صحة القلب ويساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

6- تجنب التوتر وإدارة الضغوط: حاول تجنب التوتر الزائد وتعلم تقنيات إدارة الضغط مثل التأمل والاسترخاء وتقنيات التنفس العميق. 

وأوضح الموقع أن التوقف عن هذه العادات اليومية المضرة يساهم في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر تصلب الشرايين وجلطات القلب.

ونوه أنه قد يكون من الصعب التوقف عن بعض هذه العادات فورًا، لذا حاول التقليل منها تدريجيًا وابحث عن الدعم المناسب من الأهل والأصدقاء والفرق الطبية.

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