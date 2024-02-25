احذر: طريقة النوم هذه قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية القاتلة

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حذرت دراسة حديثة من أن النوم على وسائد عالية قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد باحثون يابانيون، أن استخدام الوسائد على طراز "شوجون" يمكن أن يجعل السكتة الدماغية القاتلة أكثر احتمالاً بسبب الطريقة التي تنحني بها الرقبة.





الوسائد التي يزيد ارتفاعها عن 15 سم



الوسائد العالية وخطر الإصابة بتشريح الشريان الفقري التلقائي



وأظهرت الدراسة، أن الاستخدام المفرط للوسائد يمثل حوالي 10 في المئة من حالات التسلخ التلقائي في الشريان التاجي - مما يؤدي إلى إبطاء أو منع تدفق الدم إلى القلب، ما يسبب أزمة قلبية أو مشكلات في نظم القلب أو الوفاة المفاجئة – في العصر الحديث.وقال الدكتور توموتاكا تاناكا، من المركز الوطني للدماغ والقلب والأوعية الدموية، لصحيفة "أساهي شيمبون": "ينصح الامتناع عن استخدام الوسائد التي يزيد ارتفاعها عن 15 سم، لأن الوسادة حتى لو كانت ناعمة فإنها تسبب ثنيًا شديدًا للرقبة".وتحدث السكتات الدماغية كل عام، عندما ينقطع إمداد الدم إلى الدماغ. وحوالي 2 بالمئة من السكتات الدماغية التسلخ التلقائي في الشريان التاجي تكون ناجمة عن التسلخ التلقائي في الشريان التاجي.وفي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 45 سنة، ترتفع النسبة إلى 10 في المئة.وتسبب هذه الحالة تمزقًا صغيرًا في واحدة أو أكثر من طبقات الأنسجة الثلاث في الشريان، مما يؤدي إلى تعطيل تدفق الدم، وفقًا لصحيفة "ذا صن".ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة السكتة الدماغية الأوروبية، في ما إذا كان استخدام الوسائد العالية يزيد من خطر الإصابة بتشريح الشريان الفقري التلقائي.وتتبع الباحثون، 106 مرضى تم علاجهم في مركز شامل معتمد للسكتة الدماغية في اليابان بين عامي 2018 و2023 وقاموا بقياس وسائدهم.واعتبرت الوسائد المرتفعة 12 سم، في حين اعتبرت 15 سم أو أكثر "مرتفعة بشكل غير عادي".وعانى نصفهم من تشريح الشريان الفقري التلقائي بينما لم يعاني النصف الآخر.وكان نحو 34 بالمئة من الذين عانوا من هذه الحالة لديهم وسائد يزيد ارتفاعها عن 12 سم، في حين أن 15 بالمئة فقط من أولئك الذين لم يكونوا في المجموعة فعلوا ذلك.وقال الباحثون إن استخدام الوسائد العالية يدفع ذقن الأشخاص إلى صدورهم، مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية عندما يتقلبون أثناء نومهم.