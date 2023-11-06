الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

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احذر تسخين هذه الأطعمة .. تسبب التسمم الغذائي فورا

تقليل وجبات الطعام
أطعمة
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توجد العديد من الاطعمة التي قد تعرض صاحبها لخطر التسمم الغذائي، لذا فإنه يفضل تجنب إعادة تسخينها، بحسب "اليوم".

تسخين الطعام:اضافة اعلان


ويضطر البعض  إلى إعادة تسخين الطعام للحصول على وجبة سهلة وسريعة، لكن أحيانا هذه الأطعمة قد تعرضك لخطر التسمم الغذائي وهي كالتالي:


البطاطس 


تسخين البطاطس المهروسة ليس كافيا لقتل البكتريا التي تتشكل في البطاطس، فلا تخاطر .

البيض


يمكن أن يكون سريعا لكنه غير آمن لإعادة التسخين.

الأرز المطبوخ:


قد يكون ملوثا بالبكتيريا الضارة.

المأكولات البحرية

من الافضل الاستمتاع بها طازجة لتفادي البكتيريا المنقولة بالغذاء المسببة للأمراض.

السبانخ

السبب الصحي يكمن وراء مادة "النتروزامين" المسببة للسرطان نتيجة لحرق الخضار بالميكروويف.


أطعمة ومشروبات لتقوية المناعة


في سياق آخر، يكون تقوية جهاز المناعة أمرًا مهمًا للوقاية من الأمراض المعدية والبرد. هنا بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة خلال فصل الشتاء:

1. الحمضيات: تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على فيتامين C الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.

2. الثوم: يحتوي الثوم على مركبات كبريل الكبريتية التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. يمكن أضافة الثوم إلى الوجبات المختلفة لتعزيز المناعة.

3. الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تعزز المناعة وتساعد في تخفيف الأعراض الباردة والإنفلونزا.

4. العسل: يعتبر العسل مصدرًا طبيعيًا للمضادات الحيوية والمضادات الالتهابية. يمكن إضافة العسل إلى الشاي الدافئ أو الحليب للحصول على فوائده الصحية.

5. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي وتحسن الصحة العامة. يمكن تناول فنجان من الشاي الأخضر في اليوم للاستفادة من فوائده.

6. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A وفيتامين E: مثل الجزر واليقطين والسبانخ والمانجو والأفوكادو. تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي.

7. المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز والكاجو والبذور الشمسية واليقطين. تحتوي هذه الأطعمة على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز الجهاز المناعي.

8. المأكولات البحرية: مثل السمك الدهني (السلمون والسردين والتونة) والجمبري والقشريات. تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميغا-3 التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة.

9. اللبن والزبادي الطبيعي: يحتوي اللبن والزبادي الطبيعي على بروبيوتيك، الذي يساهم في تعزيز البكتيريا النافعة في الجهضم وتعزيز الجهاز المناعي.

10. الشوربة الدافئة: تحتوي الشوربة الدافئة على الخضروات واللحوم والدجاج والأعشاب، وتعتبر خيارًا ممتازًا لتعزيز المناعة. يمكنك استخدام مكونات مثل الثوم والزنجبيل والبصل والبقدونس في صنع الشوربة.





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