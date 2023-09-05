احذر.. تخطي وجبة الإفطار قد يؤدي إلى الوفاة

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تكتسب وجبة الإفطار أهمية كبرى على ما عداها من وجبات الطعام اليومية، فيما ينصح خبراء التغذية بضرورة أن تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات الصحية والمزيج الصحيح من الفيتامينات والمعادن.

ووفقًا للدراسات، فإن تخطي وجبة الإفطار، قد يسهم في حدوث مجموعة من المشكلات على المدى القصير والمدى الطويل، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية التي قد لا تعرفها عن تخطي وجبة الإفطار.



احتمال أعلى للوفاة



وقال الدكتور أحمد السواح، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب في مصر، لموقع "اليوم السابع"، إن الكثير من الدراسات أفادت بأن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم احتمال أعلى بنسبة 32% للوفاة.وأضاف أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، حيث وجد تحليل لما يقارب من 200 ألف شخص فوق سن الأربعين أن من تخطوا وجبة الإفطار وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.





الأزمات القلبية



وأشار إلى أن الأزمات القلبية شائعة بشكل خاص بين الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار بشكل روتيني، بنسبة 21%.وأوضح استشاري أمراض القلب، أن العديد من الدراسات الطبية حذرت من أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بشكل عام بمجموعة من الخيارات الصحية السيئة الأخرى.





سوء التغذية



وأضاف: "الأشخاص الذين يتخطونها غالبًا لا يعوضونها في وقت لاحق من اليوم، وهو ما يؤدي إلى سوء التغذية، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تناول الطعام في الليل أو بين الوجبات، ما قد ينتج عنه تعطيل عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب".كما أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أيضًا أكثر عرضة لاتباع نمط حياة خامل بعيدًا عن ممارسة الرياضة أو أى نشاط بدنى آخر، وفق استشاري أمراض القلب.