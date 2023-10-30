احذر تجاهلها.. 8 علامات للإصابة بسرطان الفم

أ أ

أكدت طبيبة أسنان، أهمية إجراء فحوصات منتظمة للأسنان مما قد يساعد على اكتشاف عوامل الخطر التي قد تهدد الحياة.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الفم، لكن الخطر يزداد مع تقدم العمر، حيث يتم تشخيص معظم حالات الإصابة بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 66 و70 عامًا. اضافة اعلان





الفحوصات الروتينية



استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين



ونصحت الدكتورة صفاء النهر، طبيبة الأسنان، بإعطاء الأولوية للكشف المبكر والفحوصات الروتينية مع طبيب الأسنان، مما قد يساعد على اكتشاف أعراض سرطان الفم.قالت الدكتور صفا: "لا ينبغي تجاهل العلامات والأعراض الأولى (لسرطان الفم)"، والتي تشمل وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" الآتي:-تقرحات الفم المستمرة.-ظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم.-ألم أو تنميل غير مبرر داخل الفم.-صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث.-بحة في الصوت.-التهاب الحلق المستمر.-ورم أو سماكة في الخد.-تغيرات في الطريقة التي تتناسب بها الأسنان مع بعضها البعض.وقالت الدكتورة صفا: "إذا لاحظت استمرار أي من هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين، فمن المهم طلب المشورة من طبيب الأسنان أو الطبيب".ويعد الاكتشاف المبكر أمرًا أساسيًا لنجاح العلاج، ناصحة بإجراء فحص للأسنان مرة كل ستة أشهر.وأوضحت: "يمكن لأطباء الأسنان تقديم تقييم شامل لصحة فمك ومعالجة أي مشاكل في الأسنان قد تنشأ، مما يضمن تحديد أي مخاوف ومعالجتها على الفور".ومن خلال متابعة فحوصات الأسنان، يمكن التخلص من أي مخاوف في وقت مبكر.