احذر تجاهلها.. 5 أشياء تكشفها العين عن حالتك الصحية

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كثيرًا ما يقال: إن العيون هي نافذة الروح، لكنها يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا على حالتك الصحية.

وهناك أعراض لحالات معينة يمكن أن تؤثر على العين، بما فيها المشاكل الصحية الخطيرة مثل مرض السكري وأمراض الكبد.

ودعت الصيدلانية، نيرا سالم، المقيمة في لندن، إلى ضرورة الانتباه لخمسة أشياء في العين، وما يمكن أن تعنيه.





ارتعاش الجفن



التهاب الملتحمة البكتيري



الدمل



زانثيلزما

اصفرار العين



هو أمر شائع جدًا، ويمكن أن يشمل الجفن العلوي أو السفلي، ويمكن أن يتراوح بين وخز يشعر به بالكاد، وآخر ملحوظ مزعج. والأسباب الشائعة تشمل التوتر والكافيين والتعب.إذا كنت مصابًا بالتهاب الملتحمة البكتيري، فقد يؤدي ذلك إلى احمرار وتقرح العين، وإفرازات في الصباح.وهي عدوى بكتيرية يمكن أن تسببها العدوى أو الحساسية، ويمكن أن تنتقل من شخص لآخر، لكنها ليست خطيرة في العادة.قالت نيرا: "عادةً ما تتحسن الحالة في غضون أسبوعين دون علاج، لكن يمكنك شراء قطرات الكلورامفينيكول للعين دون وصفة طبية".عبارة عن كتلة صغيرة مؤلمة على الجفن أو داخله أو حول العين. وهي شائعة، عادة ما تختفي من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو أسبوعين. ولعلاج شعيرات الدمل ينصح باستخدام كمادات دافئة.بقع صفراء تظهر على زوايا الجفون أو بالقرب منها. وهي رواسب الكوليسترول التي تتراكم تحت الجلد. ووفقًا للصيدلانية، فإنها يمكن أن تحدث بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري.تحول بياض العين إلى اللون الأصفر، يظهر بشكل شائع في أمراض الكبد. وقد تشمل الأسباب الأخرى حصوات المرارة والتهاب الكبد والتهاب البنكرياس.وينصح بزيارة الصيدلي أو أخصائي العيون أي شخص يعاني من أي من هذه الأعراض.