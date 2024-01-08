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احذر تجاهلها.. أعراض غير شائعة تكشف الإصابة بجلطة الرئة

الرئة
الرئة
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تعتبر الإصابة بجلطة الرئة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد حياة الأشخاص.

وفي بعض الأحيان يتجاهل بعض الأشخاص أعراضها التي يمكن أن تكون غير شائعة ومعروفة لدى العديدين.اضافة اعلان

موقع "clevelandclinic " ذكر أهم الأعراض التي يجب مراقبتها، و نصائح وقائية من الإصابة بها:

أعراض الإصابة بجلة الرئة:

تختلف أعراض الإصابة بجلطة الرئة، حيث توجد بعض الأعراض التي تعد غير شائعة للبعض لمعرفة الإصابة بها.
1-السعال الشديد.
2- ظهور مخاط دموي أثناء السعال.
3-  شحوب البشرة.
4- تغير لون البشرة إلى الأزرق.
5-  سرعة ضربات القلب.
6- التعرق الزائد.
7- الشعور بالدوار وقد تصل إلى الإغماء.
8-  الشعور بالتوتر والقلق بشكل مفاجئ.
9- سماع صوت صفير خلال التنفس.
10- الشعور بضيق مفاجئ في التنفس، في حالة القيام بنشاط أو الراحة.
11- ظهور ألم حاد غير مبرر في الصدر أو الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك.

نصائح وقائية:

1-الانتظام في التمارين الرياضية، من خلال المشي لبضع دقائق خلال اليوم، إذا كنت تعلم أنك ستحتاج إلى الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، فارتدي جوارب ضاغطة لتعزيز تدفق الدم.

2- تناول الكثير من السوائل الصحية بعيدًا عن الكافيين.

3- الإقلاع عن التدخين.

4- تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي تمنع تدفق الدم جيدًا.

5- التخلص من الوزن الزائد لمنع تراكم الدهون في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالجلطات.

6- رفع القدمين لمدة 30 دقيقة مرتين في اليوم.

يذكر أن جلطة الرئة والتي تعرف بالانسداد الرئوي، هي جلطة دموية من ساقك تنتقل إلى الرئة وتبقى هناك، ما يتسبب في إعاقة تدفق الدم ومستويات الأكسجين في الرئتين، والكشف المبكر يجعل الأدوية فعالة وتساعد معظم الأشخاص المصابين.

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