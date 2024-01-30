احذر.. النوم أمام التلفزيون والهاتف يصيب بأمراض فتاكة

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مفتاح الصحة الجيدة يبدأ من النوم الجيد، في المقابل يمكن أن يؤدي عدم النوم بشكل منتظم إلى تدمير قدرتنا على العمل بشكل طبيعي، بل ويؤدي إلى مشاكل صحية. اضافة اعلان

ولا يقتصر التأثير على نوعية وكمية النوم، بل إن الطريقة التي تنام بها يمكن أن تحدث فرقًا أيضًا.

وفقا لدراسة نشرت في دورية "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس"، فإن هناك عادة واحدة شائعة قبل النوم يرتكبها الكثير منا والتي يمكن أن تجعلك عرضة لمضاعفات خطيرة.





أضرار النوم أمام التلفزيون أو الهاتف



التقليل من التعرض للضوء أثناء النوم



كيف تقلل التعرض للضوء ليلاً؟



أطفئ الأضواء



تجنب الضوء الأبيض أو الأزرق



احمِ نفسك من الضوء الخارجي



وجد الباحثون أن النوم أمام التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.واكتشف باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، أن التعرض للإضاءة المحيطة، والتي تشمل هذه الشاشات، يضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية ويزيد من مقاومة الأنسولين في صباح اليوم التالي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.وقالت فيليس زي، المؤلفة المشاركة في الدراسة ورئيسة قسم طب النوم في الجامعة: "تظهر نتائج هذه الدراسة أن مجرد ليلة واحدة من التعرض لإضاءة الغرفة المعتدلة أثناء النوم يمكن أن يضعف تنظيم الجلوكوز وتنظيم القلب والأوعية الدموية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي".وشددت على أنه "من المهم أن يتجنب الناس أو يقللوا من كمية التعرض للضوء أثناء النوم".لذلك، يوصي مؤلفو الدراسة بالتأكد من إغلاق الستائر أو الستائر المعتمة بالكامل أثناء الليل وشراء ستائر معتمة إذا لزم الأمر. ويُنصح أيضًا بإطفاء جميع الأضواء قبل النوم وارتداء قناع العين.ووجدت الدراسة أيضًا أن النوم مع وجود ضوء يزيد من معدل ضربات القلب واليقظة، بحسب صحيفة "إكسبريس".وقالت دانييلا جريمالدي، المؤلفة المشاركة الأولى في الدراسة: "لقد أظهرنا أن معدل ضربات القلب يزداد عندما تنام في غرفة ذات إضاءة معتدلة. على الرغم من أنك نائم، يتم تنشيط جهازك العصبي اللاإرادي. وهذا أمر سيء".وأضافت: "عادةً ما يكون معدل ضربات القلب مع مؤشرات القلب والأوعية الدموية الأخرى أقل في الليل ويرتفع أثناء النهار".ولتقليل التعرض للضوء ليلاً، أوصى الفريق بالخطوات التالية:لا تبق الأضواء مضاءة أثناء نومك. إذا كنت بحاجة إلى إضاءة الضوء من أجل السلامة، فاستخدم ضوءًا خافتًا أقرب إلى الأرض.اللون مهم، إذا كان لا بد من تشغيل الضوء، فاختر ضوءًا كهرمانيًا أو أحمر أو برتقاليًا، وهو أقل تحفيزًا للدماغ.لا تستخدم الضوء الأبيض أو الأزرق. وأبعده عنك قدر الإمكان أثناء نومك.استخدم ظلال التعتيم أو أقنعة العين إذا لم تتمكن من إبعاد الضوء عن الغرفة، أو حرك سريرك بعيدًا عن مصدر الضوء.ووجدت الأبحاث العلمية السابقة نتائج مماثلة. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2019 والتي أجريت على أكثر من 40 ألف امرأة، أن النوم أثناء مشاهدة التلفزيون يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة ، المرتبطة بأمراض القلب والسكري.