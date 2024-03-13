احذر: الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يقتلك

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حذر باحثون من مخاطر الاستحمام بالماء الساخن، قائلين إنه قد يكون قاتلاً.

وفقًا لدراسة جديدة، فإن الاستحمام بالماء الساخن كل يوم يمكن أن يجرد الشعر والبشرة من زيوتها الطبيعية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وحكه وشعره الهش وأطرافه المتقصفة.





تفاقم حالات الأكزيما أو الصدفية



الحرارة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن





إجهاد القلب والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم



خطر الحصول على حمام ساخن قبل النوم



وحذرت الدراسة أيضًا من أن "الحالات مثل الأكزيما أو الصدفية يمكن أن تتفاقم بشكل كبير بعد الاستحمام بالماء الساخن".وأوضحت أن الحرارة الشديدة يمكن أن تزيد من التهيج والالتهاب، مما يؤدي إلى تفشي المرض وعدم الراحة بشكل أكبر.علاوة على ذلك، فإن الماء الساخن بشكل مفرط يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على القلب، وهذا أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص لمرضى القلب، والذين قد يفقدون وعيهم أثناء الاستحمام، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار".وأشارت الدراسة إلى أن "الحرارة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن تتسبب في تمدد الأوعية الدموية، مما يتطلب من القلب ضخ الدم بقوة أكبر للحفاظ على تدفق الدم".ويمكن أن يشكل هذا مشكلة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية.وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية معينة، يمكن أن يسبب هذا الانخفاض في ضغط الدم الدوخة أو الدوار، مما يزيد من خطر السقوط أو الإصابات الأخرى أثناء الاستحمام.ويؤدي الجمع بين إجهاد القلب والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم إلى زيادة خطر الإغماء بشكل كبير، وهذا أمر خطير بشكل خاص أثناء الاستحمام، حيث يمكن أن يؤدي السقوط إلى إصابات خطيرة.إلى ذلك، حذرت دراسة جديدة من أن أخذ حمام ساخن قبل النوم قد يجعل النوم أكثر صعوبة.وتشير الدراسة إلى أنه "على الرغم من أن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يشعرك بالاسترخاء في البداية، إلا أن الزيادة الناتجة في درجة حرارة الجسم يمكن أن تتداخل مع عملية التبريد الطبيعية للجسم، الضرورية للنوم".وأضافت: "أن تبريد الجسم يرسل إشارات إلى أن وقت النوم قد حان، كما أن الاستحمام بالماء الساخن قبل النوم يمكن أن يؤخر هذه العملية، مما يجعل النوم أكثر صعوبة".علاوة على ذلك، فإن البخار الناتج عن الاستحمام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو ويحمل البكتيريا من البلاط المتعفن إلى الرئتين.وسلط التقرير الضوء أيضًا على مخاطر حروق الجلد. وأشار إلى أن "رؤوس الدش" هي مكان مثالي لنمو البكتيريا والفطريات الضارة إذا لم يتم الحفاظ عليها نظيفة بشكل صحيح.وتابعت محذرة "إن الراحة والرضا الفوري الناتج عن الاستحمام بالبخار، قد يكون في الواقع بمثابة سيف ذو حدين، مما قد يؤثر على صحة الجلد والقلب والأوعية الدموية على المدى الطويل".وقالت إليانور بوتر، رئيسة المصادر الإستراتيجية في شركة (Plumbworld)، التي مولت الدراسة: "الاعتدال والوعي أمران أساسيان".وأوضحت أن "اختيار الاستحمام الفاتر الأقصر يمكن أن يساعد في تقليل هذه المخاطر".