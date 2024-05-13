احذر: الإفراط في تناول هذه الفاكهة يؤدي إلى "تآكل" الأسنان

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حذر طبيب أسنان من أطعمة ومشروبات قال إن الإكثار من تناولها يؤدي إلى "تآكل" مينا الأسنان وتسبب إضعافها.

ويمكن أن تتسبب الفواكه الحمضية والمشروبات في تآكل مينا الأسنان، مما يجعلها أكثر عرضة لتسوس الأسنان.





أطعمة ومشروبات ضارة للأسنان



تنظيف الأسنان بعد تناول الحمضيات



وقال الدكتور ساهيل باتيل، من عيادة مارليبون سمايل في لندن، لصحيفة "إكسبريس": "بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص لأسنانك بسبب محتواها العالي من السكر، أو الحموضة، أو احتمالية التصاقها بالأسنان وتعزيز التسوس".وعلى الرغم من الفوائد الصحية للفاكهة، إلا أنه حذر من أنها يمكن أن تكون ضارة بالأسنان.وأوضح الدكتور باتيل: "على الرغم من أنها تقدم فوائد غذائية، إلا أن الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت تحتوي على مستويات عالية من الحمض الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا".لكن شرب الحمضيات يمكن أن يساعد في تقليل ملامسة الأسنان ويساعد على منع خطر تآكل المينا.وتحتوي الحمضيات والمشروبات على مزيج من السكريات والحمضيات مما يخلق بيئة تشكل خطورة على مينا الأسنان، التي تصبح ناعمة ويمكن أن تتآكل، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وفقدانها. لأن الجسم لا يستطيع صنع مينا جديدة.كما نصح بالانتظار قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الحمضيات أو شربها عصيرًا.وأوصى طبيب الأسنان: "إذا كانت وجبة الإفطار تحتوي على أطعمة أو مشروبات حمضية (مثل الحمضيات أو العصير)، فمن الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام لتنظيف الأسنان".وحذر من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد من تناول الأطعمة الحمضية يمكن أن يضعف المينا.وقال الدكتور باتيل: "للحفاظ على أسنان تبدو بيضاء، عليك تجنب أو تقليل الأطعمة والمشروبات التي تسبب تصبغ الأسنان، وكذلك تلك التي يمكن أن تلحق الضرر بالمينا، مما يؤدي إلى تغير اللون بمرور الوقت".وبين أن بعض هذه الأطعمة تشمل القهوة والشاي والكاري.