الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

احذر.. الأقدام المبللة تسبب مشكلات في القلب

نوبات قلبية
أسباب عدة قد تسبب مشكلات القلب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


حذرت طبيبة روسية من أن درجة حرارة الجسم تنخفض بسبب الأقدام المبللة، يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة، وبالتالي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.اضافة اعلان
وقالت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية لصحيفة "جازيتا رو" الروسية: "بالطبع، الأقدام المبللة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في القلب. لأن السبب الرئيسي للمرض هو عدوى فيروسية أو بكتيرية". 

إضعاف منظومة المناعة

وأضافت: "ولكن عند انخفاض حرارة الجسم، قد يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة، ما يسمح بدخول مسببات المرض إلى الجسم، ونتيجة لذلك، مثلاً، يمكن أن يتطور التهاب الشغاف المعدي. هذه أمراض التهابية في الشغاف (البطانة الداخلية للقلب) مع ترسب الكائنات الحية الدقيقة على صمامات القلب".
وجذرت الطبيبة من أنه يمكن أن يحدث أيضًا التهاب عضلة القلب الفيروسي أو اعتلال عضلة القلب الالتهابي. ويتسبب العامل الفيروسي، الذي يخترق الجسم، في تلف خلايا عضلة القلب ويحدث تفاعل التهابي موضعي وإطلاق عمليات المناعة الذاتية.

الأقدام المبللة والشقوق في الجلد

وتابعت: "الأقدام المبللة والشقوق في الجلد هي نقاط دخول للعدوى الفطرية، والتي يمكن أن تكون سببًا في التهاب عضلة القلب". 
وأردفت: "كما يمكن أن يؤدي تبريد الساقين وتشنج الأوعية الدموية إلى تفاقم مسار القصور الشرياني أو الوريدي المزمن في الساقين وإثارة متلازمة الوذمة". 
ولتجنب مثل هذه المضاعفات في الجسم، نصحت الطبيبة بأنه يجب الحفاظ على دفء القدمين.

اقرأ أيضا

دراسة تحذر من تأثير خطورة التدخين على المخ

ظاهرة مزعجة في الشتاء.. كيف يمكنك التخلص من برودة القدمين عند النوم؟

هل مرضى الإيدز قادرون على الزواج والإنجاب؟.. هذه الشروط تحدد الأمر

يهدد كثيرًا من الرجال.. أهم أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا

5 علامات تحذيرية لخطورة الصداع.. تعرف عليها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أمراض القلب
3:18 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

هذه الفاكهة لاغنى عنها في وجبة الإفطار للوقاية من أمراض القلب

الاستحمام - دش - استحمام
2:36 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

احذر من ارتكاب هذا الخطأ عند الاستحمام

سرطان الثدي
12:31 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

اختراق علمي يوقف انتشار سرطان الثدي

ساعات النوم
11:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

دراسة: الذين يسهرون الليل أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الموارد البشرية
11:03 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

3-51
10:08 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية وقيمة التكلفة 1445

أهم 10
9:47 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية وشروط استخدام حافلات النقل العام

مدرستي
9:15 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات إنشاء حساب جديد 1445

كلية الملك خالد3
8:45 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية

برنامج سكني
8:04 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يجوز أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟.. رد من سكني