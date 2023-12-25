احذر.. الأقدام المبللة تسبب مشكلات في القلب

أ أ



حذرت طبيبة روسية من أن درجة حرارة الجسم تنخفض بسبب الأقدام المبللة، يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة، وبالتالي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية لصحيفة "جازيتا رو" الروسية: "بالطبع، الأقدام المبللة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في القلب. لأن السبب الرئيسي للمرض هو عدوى فيروسية أو بكتيرية".





إضعاف منظومة المناعة



الأقدام المبللة والشقوق في الجلد



وأضافت: "ولكن عند انخفاض حرارة الجسم، قد يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة، ما يسمح بدخول مسببات المرض إلى الجسم، ونتيجة لذلك، مثلاً، يمكن أن يتطور التهاب الشغاف المعدي. هذه أمراض التهابية في الشغاف (البطانة الداخلية للقلب) مع ترسب الكائنات الحية الدقيقة على صمامات القلب".وجذرت الطبيبة من أنه يمكن أن يحدث أيضًا التهاب عضلة القلب الفيروسي أو اعتلال عضلة القلب الالتهابي. ويتسبب العامل الفيروسي، الذي يخترق الجسم، في تلف خلايا عضلة القلب ويحدث تفاعل التهابي موضعي وإطلاق عمليات المناعة الذاتية.وتابعت: "الأقدام المبللة والشقوق في الجلد هي نقاط دخول للعدوى الفطرية، والتي يمكن أن تكون سببًا في التهاب عضلة القلب".وأردفت: "كما يمكن أن يؤدي تبريد الساقين وتشنج الأوعية الدموية إلى تفاقم مسار القصور الشرياني أو الوريدي المزمن في الساقين وإثارة متلازمة الوذمة".ولتجنب مثل هذه المضاعفات في الجسم، نصحت الطبيبة بأنه يجب الحفاظ على دفء القدمين.