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احذر: ارتداء قبعة قد يصيبك بالصلع

الصلع
الصلع مشكلة شائعة لدى الرجال
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في حين أنه من الطبيعي أن تتساقط كمية معينة من الشعر يوميًا، إلا أن التساقط المفرط يمكن أن يكون مزعجًا، بالإضافة إلى أنه علامة على وجود مشكلة صحية أساسية.اضافة اعلان
إذ يمكن أن تسهم بعض حالات نقص الفيتامينات والأمراض والتوتر في تساقط الشعر، كما يمكن أن يكون وراثيًا ويرتبط بالشيخوخة.
ومع ذلك، حذرت خبيرة الشعر، جايا تونانزي من أن بعض العادات يمكن أن يكون لها تأثير على صحة وقوة الشعر.
فعلى الرغم من قولها إن ارتداء القبعات لا يسبب تساقط الشعر، لكنها قالت إن القبعة غير المناسبة قد تؤدي إلى تساقط الشعر.
وأضافت: "ارتداء القبعات لا يسبب تساقط الشعر ما لم تكن القبعة بمقاسات صغيرة جدًا بالنسبة لرأسك، وترتديها طوال اليوم وكل يوم"، وفقُا لصحيفة "إكسبريس".

ارتداء القبعات

وحذرت صيدلية لويدز على الإنترنت أيضًا من ارتداء القبعات بإحكام شديد لهذا السبب، قالت: “إذا تم ارتداء القبعة بإحكام شديد وتسببت في توتر مفرط على بصيلات الشعر، فقد يؤدي ذلك إلى حالة تسمى ثعلبة الشد".
وأضافت: "ينتج هذا النوع من تساقط الشعر عن الشد المستمر للشعر ويرتبط بشكل أكثر شيوعًا بتسريحات الشعر مثل الضفائر الضيقة أو ذيل الحصان، ولكن ارتداء قبعة أو خوذة ضيقة لفترات طويلة يمكن أن يساهم أيضًا".
وحذرت من انعكاسات عدم غسل القبعة على صحة الشعر، قائلة "إن ارتداء القبعة لفترات طويلة دون غسلها بانتظام قد يتسبب في تراكم العرق والبكتيريا والقشرة على فروة الرأس".
وأشارت إلى أن "هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في فروة الرأس قد تؤثر على صحة الشعر".
ووجدت دراسة نشرت في مجلة "الجراحة التجميلية والترميمية" في عام 2013، أن ارتداء القبعة يوميًا مرتبطًا بالفعل بانخفاض تساقط الشعر في مقدمة الرأس.
والعوامل التي ترتبط بزيادة تساقط الشعر هي التوتر وشرب الكحول. كما أن تدخين السجائر يزيد بشكل كبير من خطر تساقط الشعر.

ماذا تفعل عند تساقط الشعر؟

أضافت خبيرة الشعر: “تساقط الشعر هو حالة سريرية حيث تتوقف البصيلات عن إنتاج شعر جديد، لذلك بمجرد تساقط الشعر الموجود بشكل طبيعي، لن تحل محله بصيلات جديدة".
وتابعت": “إذا كنت تعاني من ذلك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب متخصص لفهم أسبابه والعلاجات التي قد تكون متاحة لك. لسوء الحظ، لا يوجد حل سريع".

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