احذر: أكبر الأخطاء التي تفعلها أثناء محاولة إنقاص الوزن

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يلجأ الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن في رحلتهم هذه إلى الوقوف على الميزان بشكل يومي، للتأكد مما إذا كانوا يسيطرون على الطريق الصحيح.

لكن في الواقع، فإنه لا ينبغي القيام بهذا الأمر، لأنه وكما يحذر الخبراء قد يعرقل محاولة إنقاص الوزن أكثر من أي شيء آخر، مما دفعهم إلى المطالبة بالتوقف عن هذه الممارسة اليومية.

وإذا كنت مصرًا على ذلك، فلا تسمح للميزان بأن يؤثر عليك سلبًا، وأن يفسد عليك جهودك الحثيثة نحو التخلص من الدهون الزائدة، ذلك لأن الوزن ليس سوى رقم - وبالنسبة لشخص يأكل جيدًا ويتحرك كثيرًا، فإنه لن يخبرك بأي شيء تقريبًا عن صحتك، كما يدعي الأشخاص المطلعون.





التخلص من الميزان



تأثير الأرقام على الشخص





مراقبة التقلبات في الوزن



قالت ميلاني بيتز، خبيرة التغذية، في مقابلة مع موقع EatingWell.com: "أطلب من الناس التخلص من ميزانهم طوال الوقت. الوزن ليس سوى جزء صغير جدًا من الصحة ككل. الصحة هي في الواقع حالتك الجسدية والعقلية الكاملة للرفاهية".وأوضحت: "في ثقافتنا التي تركز على الوزن، من السهل الوقوع في فخ القيام بأي شيء لخفض الرقم على الميزان وتجاهل ما يفعله ذلك بصحتك العقلية أو الجسدية".وينصح خبراء بالانتظار حتى يتم وزن الشخص من قبل الطبيب — على أن يُطلب منه الاحتفاظ بالرقم لنفسه، أو حتى أن يرفض وزنه على الإطلاق.ووفقًا لها، "قد يكون من الممتع للغاية إزالة الوزن تمامًا من المعادلة. وإذا كنت لا تعرف حتى مقدار وزنك، فقد يكون من الأسهل التركيز على طرق أكثر أهمية لقياس صحتك، مثل ما يشعر به جسمك أو نتائج اختبارك".وقال الخبراء إن تأثير الأرقام عليك هو ما عليك مراقبته، محذرين من أن الميزان ليس مفيدًا حتى في الإدارة الدقيقة للتغيرات في الوزن، والتي يمكن أن تتقلب بناءً على احتباس الماء، سواء ذهبت إلى الحمام في ذلك اليوم أم لا، وأكثر من ذلك بكثير.قال بيس بيرجر، اختصاصي تغذية متخصص في متلازمة تكيس المبايض وانقطاع الطمث: "لا يفرق المقياس بين فقدان الدهون أو فقدان الوزن المائي أو فقدان العضلات".وأضاف: "لدي عملاء يصعدون على الميزان مرة أو مرتين في اليوم. أنصحهم بالبدء في وزن أنفسهم بشكل أقل من خلال استخدام الميزان كل يومين فقط. وبعد ذلك، يمكننا إعادة التقييم".وشدد بيرجر على أن "من المهم أن يشعر الشخص بحالة جيدة وأن يتمتع بحالة عقلية جيدة وأن يتمتع بالطاقة أكثر مما يشير إليه الرقم الموجود على المقياس".ووفقًا لباتريشيا كوليسا، خبيرة التغذية، فإنه "يمكن أن يتقلب الوزن على أساس يومي، ويمكن أن يكون هذا مرتبطًا بالطعام الذي تتناوله، وتغيرات السوائل، ومستويات التوتر، ودورات الحيض لدى النساء".وحذرت من أنه مراقبة هذه التقلبات يمكن أن تجعل أخصائي الحميات الغذائية قلقين.واستشهدت بدراسة أجريت عام 2023 على طلاب الجامعات الذين يحاولون إنقاص الوزن؛ وأظهر الباحثون أن الطلاب الذين وزنوا أنفسهم كل يوم اعترفوا بمزيد من التوتر وانخفاض "الرضا عن الجسم".وأوصت سارة ألسينج، خبيرة التغذية بأنه "على الأكثر، قم بوزن نفسك أسبوعيًا في نفس الوقت من اليوم. كلما قضيت وقتًا أطول - بينما لا تزال تعمل بجد للوصول إلى هدفك - كلما زاد تركيزك على ما تشعر به، كما يقول المحترفون".وقالت كيرا براون، خبيرة التغذية: "كانت إحدى مرضاي منزعجة من أن الميزان لم يتحرك ولكنها ادعت أنها أصبحت تتمتع بمزيد من الحيوية والطاقة ونوم أفضل منذ أن غيرت عاداتها".