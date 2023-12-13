احذر.. أسوأ شيء يمكن أن تفعله عند الاستيقاظ في الليل

في حين أن بعض الأشخاص قد يكونون قادرين على النوم بمجرد أن تلمس رؤوسهم الوسادة، ويستمتعون بنوم جيد، يواجه آخرون صعوبة من أجل النوم.
وقد يعاني البعض من الاستيقاظ في الليل، لأسباب مختلفة مثل التوتر أو القلق، أو لكون درجة حرارة الغرفة ليست مناسبة.
غير أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها لمن يعاني من صعوبة النوم، تتراوح من مشاهدة ما تأكله أو تشربه قبل النوم إلى الحصول على حمام ساخن. وهناك عدة طرق يمكن من خلالها محاولة العودة إلى النوم.
تجنب الهاتف أثناء النوموقال الدكتور بيكوان لو، خبير النوم إن هناك شيئًا واحدًا يجب عليك تجنبه تمامًا، وهو فحص الهاتف.
وأضاف لصحيفة "نيويورك بوست": "التحقق من الوقت يمكن أن يزيد من التوتر ويجعل النوم أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بفحص الوقت على هاتفك، فقد تكون محتويات الهاتف محفزة للغاية، مما يزيد من صعوبة النوم. ويمنعك من الاسترخاء والنوم".
ضوء شاشة الهاتفويمكن لما يسمى "الضوء الأزرق" الصادر من الشاشة أن يعطل دورات نومنا الطبيعية، ولهذا السبب يجب عليك التخلص منه قبل وقت النوم.
بدلاً من ذلك، إذا استيقظت في منتصف الليل، عليك محاولة البقاء في السرير أولاً لمعرفة ما إذا كان بإمكانك النوم مرة أخرى، وإذا لم تستطع ذلك، يجب عليك الخروج والذهاب إلى مكان آخر.
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)