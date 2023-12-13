احذر.. أسوأ شيء يمكن أن تفعله عند الاستيقاظ في الليل

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في حين أن بعض الأشخاص قد يكونون قادرين على النوم بمجرد أن تلمس رؤوسهم الوسادة، ويستمتعون بنوم جيد، يواجه آخرون صعوبة من أجل النوم. اضافة اعلان

وقد يعاني البعض من الاستيقاظ في الليل، لأسباب مختلفة مثل التوتر أو القلق، أو لكون درجة حرارة الغرفة ليست مناسبة.

غير أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها لمن يعاني من صعوبة النوم، تتراوح من مشاهدة ما تأكله أو تشربه قبل النوم إلى الحصول على حمام ساخن. وهناك عدة طرق يمكن من خلالها محاولة العودة إلى النوم.





تجنب الهاتف أثناء النوم



ضوء شاشة الهاتف



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وقال الدكتور بيكوان لو، خبير النوم إن هناك شيئًا واحدًا يجب عليك تجنبه تمامًا، وهو فحص الهاتف.وأضاف لصحيفة "نيويورك بوست": "التحقق من الوقت يمكن أن يزيد من التوتر ويجعل النوم أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بفحص الوقت على هاتفك، فقد تكون محتويات الهاتف محفزة للغاية، مما يزيد من صعوبة النوم. ويمنعك من الاسترخاء والنوم".ويمكن لما يسمى "الضوء الأزرق" الصادر من الشاشة أن يعطل دورات نومنا الطبيعية، ولهذا السبب يجب عليك التخلص منه قبل وقت النوم.بدلاً من ذلك، إذا استيقظت في منتصف الليل، عليك محاولة البقاء في السرير أولاً لمعرفة ما إذا كان بإمكانك النوم مرة أخرى، وإذا لم تستطع ذلك، يجب عليك الخروج والذهاب إلى مكان آخر.