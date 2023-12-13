الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

احذر.. أسوأ شيء يمكن أن تفعله عند الاستيقاظ في الليل

النوم - الاحتباس الحرارى - الارق 0
توقف عن متابعة هاتفك عند الاستيقاظ
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


في حين أن بعض الأشخاص قد يكونون قادرين على النوم بمجرد أن تلمس رؤوسهم الوسادة، ويستمتعون بنوم جيد، يواجه آخرون صعوبة من أجل النوم.اضافة اعلان
وقد يعاني البعض من الاستيقاظ في الليل، لأسباب مختلفة مثل التوتر أو القلق، أو لكون درجة حرارة الغرفة ليست مناسبة.
غير أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها لمن يعاني من صعوبة النوم، تتراوح من مشاهدة ما تأكله أو تشربه قبل النوم إلى الحصول على حمام ساخن. وهناك عدة طرق يمكن من خلالها محاولة العودة إلى النوم.

تجنب الهاتف أثناء النوم

وقال الدكتور بيكوان لو، خبير النوم إن هناك شيئًا واحدًا يجب عليك تجنبه تمامًا، وهو فحص الهاتف.
وأضاف لصحيفة "نيويورك بوست": "التحقق من الوقت يمكن أن يزيد من التوتر ويجعل النوم أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بفحص الوقت على هاتفك، فقد تكون محتويات الهاتف محفزة للغاية، مما يزيد من صعوبة النوم. ويمنعك من الاسترخاء والنوم".

ضوء شاشة الهاتف

ويمكن لما يسمى "الضوء الأزرق" الصادر من الشاشة أن يعطل دورات نومنا الطبيعية، ولهذا السبب يجب عليك التخلص منه قبل وقت النوم. 
بدلاً من ذلك، إذا استيقظت في منتصف الليل، عليك محاولة البقاء في السرير أولاً لمعرفة ما إذا كان بإمكانك النوم مرة أخرى، وإذا لم تستطع ذلك، يجب عليك الخروج والذهاب إلى مكان آخر. 


اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

دراسة تحذر من الأطعمة الدهنية أثناء فترات الضغط النفسي

احذر مخاطرها.. هذا ما حدث لرجل كتم العطس أثناء القيادة

3 طرق بسيطة تساعدك على النوم خلال دقائق قليلة!

5 أنواع من الأدوية تسبب الإدمان.. احذرها

10 علامات مبكرة للإصابة بالأنفلونزا.. كم من الوقت يستغرق ظهور المرض؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

جدري القرود
1:59 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

سلالة جديدة أشد فتكًا من جدري القرود.. هذه أبرز علاماتها

تناول البيض
12:32 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تفاصيل رجيم البيض المسلوق.. وهذا ما قاله الخبراء عنه!

سرطان الثدي
11:56 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

دراسة: المشي يقلل من خطر الإصابة بمرض الثدي

المشروبات الغازية
10:40 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تناول المشروبات الغازية عند صعوبة ابتلاع الطعام.. ماذا قال العلم؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تعليق الدارسة1
10:10 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في مدارس وجامعات 6 مناطق بالمملكة

وزارة الصحة
9:45 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من الصحة حول موعد صرف الإعانات من الهيئات الطبية

أهم 10
9:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وكيف تستفيد الطالبة الجامعية من حساب المواطن؟

مدرستي
9:07 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي وخطوات رفع الملفات بسهولة 1445

جامعة-الشمالية-الحدود
9:05 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعليق الدراسة في جامعة الحدود الشمالية

مقيمة
8:53 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

ارتكبت 4 تجاوزات.. إغلاق روضة أطفال تديرها مقيمة في جدة