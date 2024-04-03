احذر.. أسوأ الأخطاء التي تمنع فقدان الوزن

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حذرت اختصاصية التغذية، أشلي توش، من بعض الأخطاء الشائعة التي يواجهها الأشخاص عند محاولة التخلص من الدهون.

وقالت: "عندما تتبع نظامًا غذائيًا وتمارس الرياضة بانتظام ولكنك لا تزال غير قادر على رؤية النتائج المرجوة، فقد يكون ذلك علامة على أنك ترتكب أخطاء صغيرة تعيق تقدمك".

وأبرزت أشلي، "أسوأ" الأخطاء التي يرتكبها العديد من الأشخاص في رحلة فقدان الوزن، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" على النحو التالي".





التركيز على الميزان



تفادى وجبات



عدم أخذ أيام راحة كافية



الحمية الغذائية القاسية



تجنب رفع الأثقال



عدم تناول ما يكفي من الألياف أو البروتين



عدم شرب كمية كافية من الماء



أوضحت أشلي أن "أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها هو التركيز كثيرًا على الرقم الموجود على الميزان، لأنه ليس انعكاسًا دقيقًا لتقدم لياقتك البدنية ويمكن أن يؤدي إلى الإحباط على الرغم من أنك تفعل كل شيء بشكل صحيح".وتابعت: "لا تثبط عزيمتك إذا كنت تمارس التمارين الرياضية وتتناول طعامًا صحيًا ولكن ذلك لا يظهر على الميزان".ووفقا لآشلي، يمكن أن يكون هناك "عدة" أسباب لتقلبات الوزن، مثل احتباس الماء، وزيادة العضلات، ووزن الطعام غير المهضوم.وبدلاً من ذلك نصحت بأخذ قياسات وصور التقدم باعتبارها "طرق أفضل" للتأكد من فقدان الدهون.وكشفت أيضًا عن ستة أخطاء أخرى يرتكبها الأشخاص غالبًا عند محاولة إنقاص الوزن.يلجأ الأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية أحيانًا إلى تخطي وجبات الطعام.وقالت آشلي، إن ذلك يؤدي إلى الجوع الشديد، والميل إلى الإفراط في تناول الطعام خلال الوجبة التالية، وتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، علاوة على أن تخطي الوجبات يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.حذرت اختصاصية التغذية من أنه على الرغم من أن ممارسة الرياضة جزء مهم من رحلة اللياقة البدنية، إلا أن المبالغة فيها يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.وقالت: "الإفراط في التدريب يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يجعلك تشعر بمزيد من التوتر ويجعل من الصعب على جسمك حرق الدهون".يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية القاسية على فقدان الوزن بسرعة، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.وأوضحت آشلي: "عندما تتناول سعرات حرارية قليلة جدًا، يتكيف جسمك عن طريق تخزينها لفترة أطول وحرقها بمعدل أبطأ. وبمجرد الانتهاء من النظام الغذائي، فمن المرجح أن تستعيد الوزن".تساعد رياضة رفع الأثقال على فقدان الوزن، لأنها تعمل على زيادة كمية السعرات الحرارية المحروقة أثناء الراحة.وقالت آشلي: "هذا يعني أنه يمكنك حرق السعرات الحرارية حتى بعد ممارسة التمارين الرياضية بينما يتعافى جسمك ويصلح الأنسجة العضلية".يساعد الحصول على ما يكفي من الألياف والبروتين من النظام الغذائي على دعم فقدان الوزن.وقالت آشلي: "الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين تجعلك تشعر بالشبع مما يقلل من شهيتك ويحد من الرغبة الشديدة. معظم الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات غنية بالألياف، لذلك لا يُقترح قطع الكربوهيدرات تمامًا من نظامك الغذائي".وأضافت آشلي: "إن الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لعملية التمثيل الغذائي الأمثل وفقدان الوزن".ووفقًا لها، "يخلط الكثير من الناس أيضًا بين الجفاف والجوع، لذلك من الأفضل الاستمرار في شرب الماء طوال اليوم للتحكم في شهيتك وفهم إشارات الجوع لديك".