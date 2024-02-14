احذرها.. هذه الأطعمة تسبب جفاف بشرتك

أ أ

حذر خبراء من أن النظام الغذائي قد يلعب دورًا في جفاف البشرة، وبخاصة الذي يحتوي على الصوديوم والسكر والكافيين، مما يؤكد أهمية شرب الماء، وعدم الاعتماد فقط على الكريمات والمرطبات.

وقالت سو إيلين أندرسون هاينز، اختصاصية التغذية المسجلة، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، لموقع "هاف بوست": "قد نقضي الكثير من الوقت مع منتجات لترطيب البشرة من الخارج عندما نحتاج حقًا إلى البدء من الداخل".





الكافيين يسبب جفاف البشرة



السكريات



الصوديوم



الأطعمة الغنية بالمياه



ويعتبر الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي أو مشروبات الطاقة مدرًا للبول. وفي حين يوصى بشرب كميات زائدة من الكافيين— أكثر من 400 ملليجرام تقريبًا، فقد يؤدي شرب كميات معتدلة منه إلى تعطيل النوم، مما قد يكون له آثار سلبية على البشرة.وفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة ويتني بو، فإن ليلة واحدة فقط من قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى "انخفاض ترطيب الجلد، وضعف وظيفة الحاجز الواقي، وتسارع شيخوخة الجلد والهالات السوداء تحت العين".وأوضحت أندرسون هاينز، أن السكريات المضافة ليست سيئة فقط لمحيط الخصر، بل يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة أيضًا، من خلال التأثير على "عملية إصلاح جسمك وتكوين الكولاجين في الجسم".وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب أن تستهلك النساء 6 ملاعق صغيرة، أو 25 جراما، من السكر يوميًا، ويجب أن يستهلك الرجال 9 ملاعق صغيرة فقط، أو 36 جراما.وحذرت خبيرة التغذية من أن الصوديوم يجفف الجسم أيضًا عن طريق سحب الماء من الخلايا. الكثير منه – أكثر من 2300 ملليجرام يوميًا – "لا يمكن أن يسبب جفاف الجلد فحسب، بل أيضًا الانتفاخ والانتفاخ والأكياس تحت العين وحب الشباب بسبب زيادة إنتاج الزيت".وقالت أندرسون هاينز: "الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الاحمرار والحكة وقد يرتبط بحالات التهاب الجلد".وبالمثل، من المحتمل أن تكون الأطعمة المقلية هي السبب المحتمل للبشرة التالفة والجافة، ويوصي الخبراء بالمقلاة الهوائية كبديل أكثر صحة.وينصح بالخبراء بأهمية "تناول" الماء، واستهلاك الأطعمة الغنية بالمياه، مثل السبانخ والخيار والبطيخ والتوت، سواء نيئة أو مطهية على البخار، للحفاظ على بشرة رطبة.وقالت بو: "إن ما تضعه على بشرتك وما تشربه (وتأكله) طوال اليوم أمر بالغ الأهمية من حيث الحفاظ على رطوبة البشرة بشكل صحيح. وبطبيعة الحال، فإن شرب الماء هو المفتاح".ووفقا لمؤسسة مايو كلينيك الطبية، يجب على الرجال شرب حوالي 15 كوبًا من الماء يوميًا، والنساء حوالي 11 كوبًا يوميًا.وقالت أندرسون هاينز إن الجفاف "يمكن أن يؤثر على نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤثر على طريقة تفكيرك، ويمكن أن يؤثر على عملية الهضم لديك". "لذا، سواء كانت بشرتك جافة أم لا، فنحن بحاجة إلى (البقاء) رطبًا بشكل صحيح".