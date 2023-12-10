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احذرها.. هذه الأطعمة الأشد ضررًا بالدماغ

اشارات الدماغ
الدماغ يتأثر بالأغذية الضارة
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النظام الغذائي له تأثير على الجسم، وقد يلعب دورًا إيجابيًا أو سلبًا فيما يتعلق بالصحى، لذا من الضروري الانتباه إلى العناصر المفيدة وتوخي الحذر من الأغذية الضارة.اضافة اعلان
وحذرت خبيرة التغذية الروسية يلينا تيخوميروفا، من استهلاك الزيوت النباتية المعالجة، أو ما يسمى بالدهون المهدرجة، نظرًا ألأنه يؤثر سلبًا في وظائف الدماغ. والمثال الكلاسيكي لمثل هذا المنتج هو السمن النباتي (المرجرين).

الدهون المهدرجة

وتابعت: عندما يستهلك الشخص كميات كبيرة من الدهون المهدرجة، لا يتمكن الجسم من معالجتها لذلك تخزن في الخلايا، بما فيها خلايا الدماغ، ما يؤدي بالتالي إلى تدميرها المبكر وانخفاض الوظائف الإدراكية"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

الوجبات السريعة

ووفقا لها، يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة سلبًا في وظائف الدماغ، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات والملح والإضافات الغذائية المختلفة، مشيرة إلى أن تناولها مع المشروبات الحلوة يساهم بشكل كبير في الإصابة بالسمنة، التي يؤدي وجودها إلى انخفاض نشاط الدماغ.

السكر ضار للدماغ

وأشارت إلى أن "السكر ضار للدماغ. نعم الغلوكوز وقود ضروري للجسم. كما يجب تناول الكربوهيدرات، ولكن عند تقليل كميتها بصورة دورية وتنظيم نوبات جوع معتدلة، سيكون له تأثير إيجابي في وظائف الدماغ".

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