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ابتكار عقار يمنع انقطاع الطمث لدى النساء طوال العمر

الدورة الشهرية
العقار يمنع انقطاع الدورة الشهرية
أ أ
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يعكف مجموعة من العلماء على تطوير عقار يمنع حدوث انقطاع الطمث لدى النساء. 
وتعاني النساء من أعراض صعبة لانقطاع الطمث، من بينها الهبات الساخنة وضبابية الدماغ والتغيرات في المزاج والتعب الشديد.اضافة اعلان

محاكاة الهرمون المضاد لمولريان

وقال علماء من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "أوفيفا ثيرابيوتيكس"، إن الحقنة، التي يمكن إعطاؤها مرة كل بضعة أشهر، تعمل مثل هرمون يسمى الهرمون المضاد لمولريان (AMH) - اختبار دم يوفر معلومات حول احتياطي المبيض لدى المرأة - ويبدأ في الانخفاض عندما تبلغ المرأة 25 عامًا. 
وخلال سن انقطاع الطمث، والذي عادة ما يكون بين 45 و 55 عامًا، تلاحظ النساء انخفاضًا كبيرًا في الهرمونات الإنجابية اللازمة للحمل.
لكن الباحثين يشيرون إلى أن حقن النساء بهرمون (AMH) كل بضعة أشهر يمكن أن يرفع مستويات الهرمون بشكل مصطنع. وقالوا إن هذا يمكن أن يؤخر انقطاع الطمث، ربما إلى الأبد.
ولم تظهر أي مخاطر من الدواء، لكن تبين أن العلاج التعويضي بالهرمونات المنتظم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

العقار يمنع انقطاع الطمث

وقالت الدكتورة ديزي روبنتون، عالمة الأحياء الجزيئية في الشركة المطورة للعقار، لموقع "ديلي ميل": "لا يمكن لهذا الدواء أن يؤخر انقطاع الطمث فحسب، بل يمكنه في الواقع منعه".
وفي كل دورة، تفقد المرأة حوالي 1000 بصيلة، إما عن طريق التبويض، حيث يتم إطلاق البويضات، أو من خلال الموت الطبيعي للخلايا. 
لكن الباحثين اكتشفوا أنه عندما يكون لدى المرأة مستويات أعلى من هرمون AMH، يمكن إبطاء هذه الخسارة.
ويجري حاليًا اختبار الدواء على الفئران لمعرفة ما إذا كان آمنًا للاستخدام، ومن المتوقع ظهور النتائج في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي حالة نجاحه، فمن الممكن أن ينتقل إلى التجارب على البشر خلال السنوات القليلة المقبلة.

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