الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ابتكار اصطناعي للأبهر يمنح المريض الحياة 25 سنة إضافية

الازمات القلبية
مشاكل القلب الصحية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ابتكر علماء قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بجامعة سيتشينوف الروسية غرسًا اصطناعيًا جديدًا لجذر الأبهر في القلب، يمنح المريض 25 سنة إضافية متوقعة.اضافة اعلان
وتقلل الغرسة الحمل على القلب، وتمنحه مليار نبضة إضافة مما يفترض أن يزيد من عمره، وفقًا لتصريحات المبتكرين.


إعادة تدفق الدم في الأوعية

وتكمن خصوصية الغرسة في أن بنيتها الداخلية مطابقة للبنية الداخلية الطبيعية لجذر الأبهر وتعيد الحركة الطبيعية لتدفق الدم في الأوعية.
وبالإضافة إلى ذلك يمنع سطح الغرسة الجديدة انتشار البكتيريا وتكون جلطات الدم، وفقًا لـ موقع "آر تي".


تقليل الحمل على الصمامات

وقال مكسيم تكاتشوف من قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بالجامعة: "لقد ابتكرنا غرسًا يجعل حركة الدم في الأوعية الدموية في منطقة جذر الأبهر أفضل بكثير، ما يقلل الحمل على الصمامات.
وأضاف: يسمح تصميم الغرسة بعملية خياطة مريحة، ما يقلل من فترة العملية الجراحية، وبالتالي سرعة تعافي المريض بعدها.


المحاكاة الحاسوبية

وتابع: "وفقًا للتقديرات الأولية، سيتحمل ابتكارنا مليار نبضة قلب، أي ما يعادل 25 عامًا من الحياة".
وأشار إلى أن هذه الخصائص تأكدت من خلال التجارب والمحاكاة الحاسوبية والاختبارات الميدانية باستخدام جهاز نسخ النبض الذي يحاكي عمل القلب.

اقرأ أيضا

أمراض القلب
12:11 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أعمى يعقوب واستعاذ منه النبي ﷺ.. مخاطر غير متوقعة للحزن لا تتجاهلها

فايتامينات
10:51 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

نقص هذا الفيتامين يعرضك لخطر كسور العظام وأمراض الجهاز التنفسي

دراسات عن السمنة
9:39 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

دراسة جديدة.. العوامل المسببة للسمنة عند الرجال والنساء ليست واحدة

سرطان الرحم
9:06 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الإنجاب يقلل الخطر.. 7 أعراض لسرطان الرحم تتجاهلها معظم النساء

اقرأ أيضا

الصحة: 4 أسباب لحدوث ألم الصدر

الأول من نوعه في العالم.. تطوير دواء يساعد على إنبات أسنان جديدة

هذه الأطعمة مفيدة للأمعاء وتحميك من أمراض مزمنة

حمى الضنك تجتاح بلدا آسيويا وتسجيل مئات الإصابات والوفيات

كارثة في باكستان.. العشرات أصيبوا بالعمى بسبب دواء للعين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

2016_6_26_15_26_8_885
5:53 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أبرزها مواجهة السرطان .. فوائد غير متوقعة للمخلل

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
5:31 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

استخدام تقنية SSO2.. إنجاز طبي جديد بمدينة الملك سعود الطبية

الإسعاف الجوي
2:57 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

في وقت قياسي.. الإسعاف الجوي ينقذ مواطنًا في حادث على طريق الملك فهد

علاج الشخير
2:41 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

لا تتجاهله.. احذر: الشخير يهدد القلب والدماغ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

قطعة-ارض-سكني
12:23 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

أمطار غزيرة بالرياض
11:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

حساب المواطن - التسجيل
10:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة بخصوص صرف الدعم

7غ876 8 686
10:10 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لطلب تحول خدمة ورقية إلى رقمية

أهم 10
9:48 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. انتهاء أول إجازة مطولة وأمطار رعدية على 5 مناطق

309
8:57 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

وفاة أخطر رجل في العالم.. 10 معلومات عن زعيم المافيا الإيطالية